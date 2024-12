Jubileu, a mensagem dos ordinários católicos da Terra Santa: redescobrir a esperança

No dia 27 de dezembro os Ordinários Católicos da Terra Santa divulgaram uma "mensagem aos fiéis da Terra Santa" por ocasião da abertura do Ano Santo de 2025, lembrando o tema escolhido por Francisco, citado na Bula do Jubileu, que a esperança não decepciona

Vatican News Na mensagem da Assembleia dos Ordinários Católicos da Terra Santa aos fiéis por ocasião da abertura do Ano Santo Jubileu 2025, o tema escolhido pelo Papa Francisco é o foco central: Peregrinos da Esperança. "Para nós, católicos da Terra Santa", afirmam, "a esperança é particularmente necessária nestes tempos, e o Santo Padre nos lembrou, na Bula do Jubileu, que a esperança não decepciona". "Se olharmos para esse período de provações e tribulações de um ponto de vista puramente humano", continua a mensagem, "seremos inevitavelmente levados ao desânimo, a uma visão cínica do presente e do futuro, à própria perda da fé e ao consequente abandono da Igreja. É justamente nesse contexto que a Palavra de Deus e o próprio ano jubilar nos convidam a redescobrir a esperança". Viver o Jubileu em sua plenitude Em seguida é anunciado aos fiéis como viver o Jubileu : "Para viver a experiência do Jubileu em sua plenitude", continuam, "como uma experiência de reconciliação e indulgência, ou seja, de uma misericórdia que nos cura não apenas de nossos pecados (perdão dos pecados), mas também das consequências que eles produzem em nossas vidas em sua perspectiva eterna (perdão das punições), nós, cristãos da Terra Santa, recebemos a oferta de uma peregrinação a três lugares especiais, que são os lugares de onde a esperança dos cristãos de todo o mundo se origina e se alimenta: Nazaré (Basílica da Anunciação), Belém (Basílica da Natividade) e Jerusalém (Basílica do Santo Sepulcro-Anastácio). Durante todo o ano, tentamos fazer peregrinações a esses lugares, como comunidade, como famílias e individualmente". Participar de iniciativas pastorais "Depois de refletir brevemente sobre o significado deste Jubileu, que reabre nossos corações à esperança que não confunde, não engana e não decepciona, queremos convidar todos vocês, irmãos e irmãs da Terra Santa, a viver intensamente este ano jubilar, a participar das iniciativas pastorais e espirituais que serão propostas em suas respectivas comunidades". (site Custódia Terra Santa)