Notre-Dame de Paris, onde as pedras falam da beleza da fé

A reabertura no dia 7 de dezembro já faz parte da história centenária da catedral parisiense. Para além da solenidade das cerimônias inaugurais que a Igreja de Paris deseja necessariamente que sejam humildes e radiantes, a restauração material permite-nos regressar à essência de Notre-Dame: à sua natureza, à sua identidade, à sua forma de existir. O filósofo das religiões Roger Pouivet: “A restauração religiosa é central”

Delphine Allaire - Città del Vaticano

“Uma verdadeira ação de graças e um ato de fé. Não olhe apenas para as pedras magníficas. Não se esqueça que este é um presente de Deus e um presente para Deus. Assim, dom Laurent Ulrich, arcebispo de Paris, comentou à Rádio Vaticano o trabalho de restauração e reconstrução da emblemática catedral de Paris, poucas semanas antes da sua reabertura.

No limiar deste momento, a reflexão filosófica sobre a identidade da catedral, no necessário entrelaçamento entre cultura e patrimônio, essencial ao seu renascimento cinco anos após a tragédia do incêndio, o que permitiu a verdadeira proeza material, técnica e artística de reabrir em cinco anos a centenária catedral e realçar uma catedral de fé, vocação original e perpétua deste lugar onde cada pedra tem uma alma.

A Rádio Vaticano conversou com o filósofo e pensador Roger Pouivet, professor emérito da Universidade de Lorena, autor em março de 2022 da obra «Du mode d'existence de Notre-Dame. Philosophie de l’art, religion et restauration» (“Sobre o modo de existência de Notre-Dame. Filosofia da arte, religião e restauração”), publicado pela Editions du Cerf. Ele foi o editor francês do European Journal for Philosophy of Religion.

Conseguir manter a essência espiritual de um lugar, por meio de um sábdio diálogo entre fé e arquitetura, é um desafio recorrente nos processos de restauração do patrimônio?

Uma obra de arte como Notre-Dame é caracterizada por aquilo que significa. A inteligibilidade da fé, isto é, o que podemos compreender da fé cristã, está em jogo numa visita à catedral. Para que Notre-Dame seja sempre a mesma, o visitante deve ser confrontado com o mesmo significado e a mesma espiritualidade. Uma restauração física bem feita permite isso, mas não é suficiente. Deve haver uma certa ideia do que veremos, um discurso adequado e adaptado sobre o que vemos e o que é. Fazer com que Notre-Dame funcione como o objeto que é, um lugar que pretende fazer-nos compreender algo da fé através da sua própria forma, das estátuas, das pinturas e dos vitrais que contém. Além de uma restauração material, é uma verdadeira questão ontológica.

Como conseguir conjugar a quantidade certa de patrimônio, necessário e desejável, sem que este dilua a existência espiritual do lugar?

É muito difícil, porque você tem que fazer tudo de uma vez. Por um lado, a restauração de Notre-Dame é a de uma Meca do turismo internacional parisiense, uma espécie de patrimônio nacional com o qual a França e os franceses se identificam. Mas tudo isto é um pouco externo ao que é Notre-Dame, ou melhor, é algo que se acrescenta e pode impedir que Notre-Dame seja sempre o que é, ou seja, uma catedral de fé. É necessário que se possa fazer a restauração de um monumento nacional, mas sem transformar a catedral num fac-símile ou num monumento de turismo internacional. Este é o risco de restauração, mas neste caso é amplamente evitado. Não foi uma conclusão precipitada e podemos esperar que, uma vez passadas as grandes cerimônias, teremos mais uma vez a Notre-Dame, que é algo diferente de um monumento, um elemento de patrimônio ou um objecto turístico.

Esta emoção, que diz respeito apenas ao patrimônio artístico, e o espírito de comunhão que dele derivou nos últimos cinco anos, testemunham, na sua opinião, o sinal de unidade e de união que a catedral encarna?

É claro que o entusiasmo em torno de Notre-Dame e a emoção real e internacional sentida por aqueles que a viram queimar são uma uma prova de algo. É natural dar grande importância à conclusão desta restauração e ao seu sucesso do ponto de vista da história da arte e do trabalho de restauração. Mas existe sempre o risco de que a restauração transforme uma catedral em um monumento. Devemos, portanto, insistir também na dimensão estritamente religiosa, na alma do prédio. Notre-Dame é diferente do Louvre e do Palácio de Versalhes.

Como podemos ver a restauração à luz de uma restomada espiritual? Muitas pessoas veem o incêndio, a restauração e a reabertura como um sinal inegável de fé. Como esta visão pode ser realizada e como pode ser perpetuada espiritualmente?

Devemos enfatizar o que Notre-Dame significa e o que a faz funcionar do ponto de vista estético. Não é simplesmente uma obra arquitetônica de sucesso, mas tem um significado religioso que os seus visitantes devem compreender. Deve ser também, de certo modo, a restauração da fé e da vida cristã. É uma arquitetura que só pode continuar a ser o que é em uma condição estritamente religiosa e até teológica.

“Notre-Dame é uma espécie de somatório teológico arquitetônico, sob a forma de um prédio. É feito de pedras em vez de palavras latinas.”

Qual é a condição teológica de Notre-Dame?

Do ponto de vista teológico, a catedral é de considerável importância. Um historiador de arte alemão do início do século XX, Erwin Panofsky, um eminente iconologista, escreveu um livro intitulado “Arquitetura Gótica e Pensamento Escolástico”. Nele ele fala de Notre-Dame e demonstra que as grandes catedrais góticas têm a mesma função do pensamento escolástico, ou seja, a forma como a teologia, a partir dos séculos XI e XII e durante dois ou três séculos subsequentes, foi constituída através da Summa e, por exemplo, a Summa Theologica de São Tomás. Num certo sentido, Notre-Dame é uma espécie de summa teológica arquitetônica em forma de prédio. É feita de pedra e não de palavras latinas. Não se dirige exatamente da mesma forma a quem o visita e a quem lê a Summa Theologica, mas tem a mesma função de tornar a fé inteligível. Esse recurso deve retornar com a restauração. A restauração de Notre-Dame será um momento importante para a fé.

Como podemos explicar a transcendência muitas vezes emanada das pedras?

A elevação espiritual não pode ser desvinculada da vida material. Ela adquire significado, para nós, nas coisas materiais. Quase poderíamos fazer uma analogia com alguém como São Tomás sobre o que somos e a catedral: somos seres materiais, mas temos algo que é razão e que é espiritual, mas que não é redutível à matéria. A catedral é uma coisa física e material, e para restaurá-la, o que temos que fazer é cortar novamente as pedras, é um assunto material, mas há algo mais a fazer reaparecer: esta espiritualidade verdadeiramente humana. Os seres humanos são corpos, mas são corpos que têm uma alma e uma alma racional, uma alma que é espiritual. A catedral funciona exatamente como um ser humano, ao mesmo tempo uma coisa material que morre, e depois como um ser que não é completamente redutível ou que não é inteiramente redutível à sua matéria. De certa forma, poderíamos dizer que Notre-Dame também tem uma alma imortal, mas que devemos conseguir fazê-la reaparecer através da restauração material.

E a evangelização por meio da beleza? A beleza da catedral pode tocar também os corações fechados à fé?

Podemos esperar que a apreciação estética de Notre-Dame seja ou possa ser a fonte de uma elevação para uma beleza espiritual e não simplesmente material. Este é o mais difícil. Evitar que Notre-Dame seja reduzida ao que podem ter sido outros monumentos arquitetônicos como as pirâmides ou o Partenon, lugares altos do turismo internacional onde o essencial se perdeu. Tudo o que resta é um testemunho de algo em que as pessoas outrora acreditaram e que levou à construção de monumentos estética e arquitetonicamente impressionantes. Existe o risco de que Notre-Dame se torne simplesmente depois da sua restauração, e já era um pouco antes, simplesmente um desses pontos altos do turismo internacional. Como podemos torná-la diferente? Restaurar a sua dimensão espiritual, ou seja, fazer comque tenha um significado para quem nele entra e algo mais do que uma simples visita durante as férias entre o Louvre e o Palácio de Versalhes. Notre-Dame é um importante lugar de fé. Nada de tudo isto depende das cerimônias de inauguração deste fim de semana. Não se trate deste momento, mas sim da forma como esta catedral restaurada continuará a ter uma verdadeira função religiosa ou se se tornará cada vez mais um monumento ou uma atração turística. Sob esta ótica, o dia 8 de dezembro não é tão decisivo como os anos vindouros. Para saber se a restauração foi bem sucedida, temos agora de esperar 50 anos. Teremos que esperar para descobrir o que acontecerá com a Notre-Dame depois que a restauração física for realizada.