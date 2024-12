Natal dos cristãos perseguidos, o grito de dor do Oriente Médio ao Sahel

Mais de 300 milhões de fiéis vivem em contextos de opressão em 28 países. Marta Petrosillo, da Ajuda à Igreja que Sofre Internacional: “a África tem visto a pior deterioração nos últimos anos, porque o epicentro dos grupos extremistas islâmicos, que até uma década atrás estava mais concentrado no Oriente Médio, mudou-se para cá”.

Mais de 300 milhões de cristãos vivem em países onde há alguma forma de perseguição, um número que está aumentando particularmente na África e no Sahel. Quem faz o balanço das condições de vida dos cristãos - com a proximidade do Natal e, em muitos casos, em contextos marcados pela violência, pela guerra e pela pobreza - é Marta Petrosillo, que para a Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (ACS) dirige a elaboração do relatório bienal sobre a liberdade religiosa no mundo. “Já estamos trabalhando no novo relatório, que será publicado em outubro de 2025”, diz Petrosillo em uma entrevista à mídia vaticana, lembrando o número da última edição que identifica 28 países “com perseguições” nos quais vivem 307 milhões de cristãos. “Obviamente, é impossível estimar com precisão quantos deles sofrem a perseguição, mas temos um cenário mundial que, infelizmente, para nossos irmãos e irmãs na fé, é motivo de preocupação”. As áreas de crise para os cristãos no mundo estão espalhadas por todos os continentes. “A África é a que tem visto o agravamento mais sério nos últimos anos”, enfatiza a diretora do relatório de liberdade religiosa da Acs. “De fato, foi para lá que se deslocou o epicentro dos grupos extremistas islâmicos, que até uma década atrás estava mais concentrado no Oriente Médio. Nos últimos anos, vimos uma proliferação desses grupos jihadistas com ação especial na região do Lago Chade e no Sahel”.

Nessa região, a crise em Burkina Faso é emblemática. “Basta pensar que há dez anos, no Índice Global de Terrorismo, Burkina Faso nem sequer entrava nas últimas 100 posições, enquanto em 2024 está no topo desse ranking e, no ano passado, 67% das vítimas de ataques terroristas estavam em Burkina Faso”. Aqui os cristãos sofrem porque são uma minoria, menos de 25% da população, mas são particularmente visados por ataques. “Outro país crítico é certamente a Nigéria: por cerca de 15 anos, tem havido ações cada vez mais hediondas por parte do Boko Haram no norte do país, que tem maioria islâmica, mas nos últimos 6-7 anos o fenômeno dos ataques de pastores Fulani também se tornou mais agudo, agindo principalmente nos estados centrais e estendendo-se também para o sul”.

Em seguida, Petrosillo menciona a violência na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e as consequências desastrosas do conflito no Sudão. “As fronteiras porosas entre um país e outro estão levando a uma extensão do raio de ação dos movimentos jihadistas”, diz a representante da ACS, mencionando as situações difíceis no Níger, Mali e República Democrática do Congo.

Em seguida, Petrosillo analisa o sofrimento dos cristãos no Oriente Médio. Começando pela Síria, após o fim da era Assad. Em alguns casos, há um otimismo cauteloso, houve encontros entre a nova liderança e os bispos locais”, explica ela. “No entanto, está claro que há temores de que a instabilidade possa levar a uma limitação da liberdade dos cristãos. Esses temores estão ligados às experiências do passado recente. A Síria é um país que passou por muitos anos de guerra e que viu sua população cristã ser dizimada: se em 2012 havia um milhão e meio de cristãos, hoje são apenas 250.000; em Aleppo, que já foi um reduto do cristianismo, de 200-250.000 cristãos, a comunidade foi reduzida a apenas 30 mil”.

A Ajuda à Igreja que Sofre está ao lado dos cristãos em todo o Oriente Médio: desde aqueles que retornaram à Planície de Nínive após o período sombrio de ocupação pelo autodenominado Estado Islâmico (Is), até as comunidades atormentadas na Palestina e no Líbano. “Para a Palestina, a maior parte dos fundos nos últimos meses foi alocada para a Faixa de Gaza, onde vivem cerca de mil cristãos, muitos deles refugiados na paróquia católica da Sagrada Família e na Igreja Ortodoxa Grega”, diz Petrosillo. Além disso, em Jerusalém Oriental e na Palestina, a crise econômica “exacerbada pela guerra e pela diminuição da renda do turismo” é particularmente sentida. Com relação ao Líbano, “que, juntamente com a Jordânia, era um dos dois pontos fixos na região e um importante centro de fornecimento de ajuda a países em dificuldade, como a Síria e o Iraque”, Petrosillo ressalta que a escalada do conflito “transformou a grave crise política e econômica em uma verdadeira emergência”.

Ampliando seu olhar para o resto do mundo, a diretora do relatório de liberdade religiosa da Acs não deixa de apontar os problemas críticos enfrentados pelos cristãos no Paquistão. “A lei da blasfêmia continua sendo um problema e ainda há sentenças de morte”, diz Petrosillo, citando o caso da sentença de morte de Shagufta Kiran, uma mulher cristã paquistanesa de 40 anos. “Mas uma das implicações mais impressionantes são os incidentes que se seguem às acusações de blasfêmia, quando os supostos autores são linchados e bairros inteiros são destruídos, como no caso de Sargodha, em maio passado”. “Outro problema que assola a comunidade cristã são os sequestros, as conversões e os casamentos forçados de mulheres, em muitos casos adolescentes. Infelizmente, esse é um flagelo, um fenômeno que não cessa e que faz com que as famílias das vítimas sejam deixadas sozinhas e impotentes diante de um sistema judicial que não garante justiça”. “Também na Índia, acrescenta ela, ‘há inúmeros ataques de extremistas hindus contra cristãos, enquanto na Ásia a repressão à liberdade religiosa das comunidades cristãs em regimes autoritários como a Coreia do Norte é motivo de preocupação”.

Por fim, a América Latina, marcada pela violência contra religiosos devido à criminalidade generalizada no México; enquanto a Nicarágua continua sendo a principal área de preocupação devido a “uma escalada negativa” atestada pelo fechamento de várias ONGs e entidades ligadas à Igreja Católica.

