Mulheres e sinodalidade na missão da Igreja no Golfo

O Vicariato do Norte da Arábia promoveu um evento de dois dias sobre o tema, com a participação de personalidades vaticanas e religiosas da Ásia. Irmã Milagros Sandoval: uma experiência “estimulante” e cheia de “desafios”. Dom Berardi: mulheres “essenciais” para a “prosperidade da missão”. Em tempos “de escuridão”, este encontro se torna “luz de esperança”

Uma experiência “estimulante” e, ao mesmo tempo, cheia de “desafios” para delinear o papel das mulheres em uma Igreja cada vez mais sinodal e no contexto da sociedade árabe e do Golfo. Foi o que enfatizou a irmã Milagros Sandoval, uma religiosa filipina da Congregação das Irmãs Servas do Espírito Santo (SSpS), falando no encontro de dois dias promovido pelo Vicariato do Norte da Arábia sob o slogan: “Discipulado e participação das mulheres em uma Igreja Sinodal em Missão”.

Tratou-se de uma reflexão durante a qual aprofundou o tema a partir de uma perspectiva missionária e espiritual, com foco nas “possibilidades e oportunidades abertas às mulheres” no Bahrein e sua “contribuição” para a “vida” e “missão” da Igreja local.

Valorização da presença da mulher na Igreja

“Em conversas informais e no compartilhamento de trabalho com as mulheres do Bahrein, percebe-se que um grande número delas - prossegue a religiosa - está ativamente envolvido em seus vários ministérios”. Em particular, “como catequistas, em celebrações eucarísticas (como ministras da Eucaristia e leitoras) e visitando pessoas em prisões e centros de detenção”.

“Nestes tempos de escuridão, divisão e conflito em todas as formas de sociedade, o programa para mulheres no Vicariato Norte (Avona) - conclui ela - é luz e esperança para as pessoas”, bem como um meio de valorizar sua presença.

Participação de personalidades vaticanas

O evento foi realizado no final de novembro no Bahrein por iniciativa do vigário apostólico do Norte da Arábia, dom Aldo Berardi, da Ordem da Santíssima Trindade e dos Escravos, que está à frente há quase dois anos em um território que também inclui o Kuwait, o Catar e a Arábia Saudita.

Com o prelado e a religiosa, falaram também Pascale Debbane, oficial da seção de migrantes e refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, e o padre Joseph Savarimuthu, do mesmo dicastério vaticano.

Garantir a participação ativa das mulheres na Igreja

Os dois dias de encontros e discussões foram realizados na Paróquia do Sagrado Coração e na Catedral de Nossa Senhora da Arábia, com o objetivo de capacitar as mulheres dentro da Igreja e inspirar sua participação ativa nas missões da Igreja. Em seu pronunciamento, o vigário da Arábia, que primeiro apoiou a iniciativa, lembrou que “as mulheres não são apenas parte integrante de nossas comunidades de fé, mas também são essenciais para a prosperidade da missão de nossa Igreja. E este encontro - continuou dom Berardi - é um testemunho de nosso compromisso de garantir a plena participação delas”.

Integrar as mulheres nos processos de tomada de decisão

Pascale Debbane aprofundou o tema de uma visão “mais ampla” da sinodalidade e do papel “significativo” que as mulheres podem desempenhar para “moldar a missão e a direção” da Igreja. O programa teve uma participação entusiasmada e gerou discussões animadas sobre maneiras de integrar ainda mais as mulheres nos processos de tomada de decisão e melhorar sua visibilidade nas doutrinas e práticas da Igreja.

Na conclusão do evento, foi enfatizado o compromisso das mulheres do Vicariato Apostólico do Norte da Arábia de “se empenharem em fomentar o diálogo, promover a educação e apoiar iniciativas que elevem o papel das mulheres na Igreja”. “O sucesso desse programa - concluíram os promotores - marca um passo significativo no sentido de responsabilizar as mulheres em seu caminho espiritual e missionário”.

