A missão Jovem da CNBB na Amazônia, Diocese de Marabá

De 07 a 15 de dezembro ocorreu na Diocese de Marabá, PA, a sexta missão jovem da CNBB na Amazônia, coordenada pela Comissão Episcopal para a Juventude.

Dom Vital Corbellini, Bispo de Marabá – PA.

A sexta missão jovem da CNBB na Amazônia, coordenada pela Comissão Episcopal para a Juventude transcorreu de uma forma muito boa, participativa pela equipe organizadora, por jovens que vieram de outras dioceses do Brasil e também pela Diocese de Marabá. Ela foi assumida em toda a Diocese, vivenciada pelas trinta e três paróquias, fator que gerou a unidade da mesma, porque leigos, sacerdotes, jovens missionários e missionárias, pessoas de comunidades deram as suas vidas por amor a Cristo e ao Reino de Deus tendo presente o anúncio da Boa-Nova.

A missão jovem teve o tema: “Jovens, peregrinos da esperança”, em ligação com o ano jubilar 2025 sobre a esperança, instituído pelo Papa Francisco para toda a Igreja: “A esperança não decepciona” (Rm 5,5). O lema foi: “Alegres na esperança”(Rm 12,12). Deus Uno e Trino seja louvado pela missão jovem transcorrida nestas terras da Amazônia, Diocese de Marabá, PA.

Uma graça de Deus

A missão jovem é uma graça do Senhor Deus. Tudo parte dele, do envio de seu Filho, Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. Ele é o primeiro missionário do Pai em unidade com o Espírito Santo. Nós programamos uma missão Jovem sob a luz do Senhor rezando para que tudo ocorresse conforme a vontade de Deus. De fato tudo foi muito bem, com uma intensa programação em toda a diocese. Nós fizemos pedidos a Maria, sob os títulos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Padroeira da Diocese e de Nossa Senhora de Nazaré, rainha da Amazônia para que tudo fosse conduzido ao seu Filho, Jesus Cristo em favor da missão jovem.

O perfil da missão jovem

Ela é a visita de muitos jovens do Brasil, provenientes das Dioceses, Prelazias e jovens da Diocese local para dar a benção do Senhor para as famílias, casas, instituições, situações de pessoas em vulnerabilidade, postos de saúde, hospitais, ressaltando a vivência familiar, comunitária, e social em outra Diocese, no caso a de Marabá. Foi sem dúvida uma graça do Senhor para com todas as pessoas visitadas e também para os próprios jovens que vieram nestas terras para evangelizar e serrem evangelizados, porque a missão é uma oportunidade de crescimento na fé, na esperança e na caridade para todas as pessoas. Os jovens não só deram o melhor de si mesmos, mas também receberam a evangelização, o amor pela vida missionária.

Realidade Amazônica

Nós fizemos a missão na região amazônica. As atenções do mundo estão voltadas para a Amazônia de modo que é preciso falar de nossa realidade para os jovens que vieram em nossa região, em nossa Diocese. A Igreja da Amazônia necessita sempre mais assumir o rosto dos povos amazônicos, Nós teremos a COP 30 no ano que vem em Belém, Capital do Pará, a Conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Os jovens que vieram de fora tiveram presentes estes pontos dentro da missão jovem na Amazônia. Foi muito importante viver o clima da missão neste contexto maior, de Amazônia e do Reino de Deus.

Nós somos felizes pela presença de muitos jovens que deram um bom testemunho de vida em nossa região, jovens provenientes da Diocese nas quais foram beneficiados pela realidade amazônica, cheia de diversidades, de um povo maravilhoso e que ele necessita ser acompanhado, vislumbrado, amado sempre mais, mas também de um povo que colaborou e viveu a missão jovem.

Os jovens evangelizam jovens

A nossa Conferência dos bispos colocou um ponto importante que os jovens evangelizam outros jovens. Os jovens são a sua esperança. A realidade é que a evangelização é dada em ambas as partes seja de quem recebe, seja de quem a dá. A graça do Senhor cresce com a nossa participação. Deus quer falar para as pessoas e Ele se serve dos jovens para que a sua palavra de salvação penetre os corações das pessoas e dos povos.

É da Comissão Episcopal da Juventude

A missão Jovem da Amazônia é da Comissão Episcopal da CNBB para a Juventude. Ela realizou-se na Diocese de Marabá com alegria, com amor a Deus ao próximo como a si mesmo. A cada ano é realizada em alguma diocese que deseja ser feita. Com o espírito aberto, jovial a missão jovem trouxe uma chuva de graças e de bênçãos para nós, para o povo de Deus, para a glória de Deus Uno e Trino.

As visitas realizadas

As visitas realizadas pelos jovens ocorreram de formas diversas. Eles estiveram presentes nas famílias, nas casas de comércios, pessoas ribeirinhas, povos do campo, das cidades, povos indígenas, moradores de rua, encarcerados e encarceradas, escolas, pessoas idosas, pessoas em recuperação de produtos químicos, serra pelada, instituições, entre outras. A missão foi ampla de modo que milhares de famílias foram visitadas e abençoadas pelos jovens missionários e missionárias.

O agradecimento

Um agradecimento permanece para todas as pessoas que ajudaram a construir esta missão jovem, como graça de Deus e responsabilidade humana. Desde 2022 que a Diocese de Marabá fez um pedido para a Comissão Episcopal para a Juventude realizasse a missão jovem da Amazônia na Diocese de Marabá, coordenada pela CNBB, e assumida por toda a Igreja Particular de Marabá. Foram realizadas diversas reuniões, envolvendo toda a organização pastoral da Diocese de Marabá. Graças a Deus Uno e Trino foi assumida a missão jovem pelas trinta e três paróquias que compõem a Diocese de Marabá. A presença de Dom Vilson Basso, Bispo de Imperatriz e Presidente da Comissão Episcopal para a Juventude, de seu assessor, Padre Antônio ajudaram em muito a programar da melhor forma a missão jovem da Amazônia na Diocese de Marabá, na qual os jovens avaliaram toda a organização de uma forma muito positiva.

Tudo ajudou porque jovens de diversas realidades do Brasil estivessem presentes na missão Jovem, que foram protagonistas na evangelização. Nós também tivemos a presença de sacerdotes, de religiosas e de bispos.

O Reino de Deus

O Reino de Deus é dado por pequenas coisas: Jesus falou em grão de mostarda que é a menor das sementes da terra mas que ao ser lançada na terra torna-se uma grande árvore (cf. Lc 13,18-19). A missão jovem da Amazônia foi um grão de mostrada lançada nas mentes e nos corações das pessoas, nas famílias, nos jovens, mas ela se torna uma grande missão por ser assumida pelas sacerdotes, paróquias, lideranças, pelos jovens que vieram de fora e também pelos jovens das localidades, das paróquias da Diocese de Marabá.

O Reino de Deus era o centro da pregação de Jesus de modo que Jesus é o Reino de Deus, porque quem o segue é chamado a tomar a sua cruz e segui-lo (cf. Lc 9, 23) para que assim a pessoa chegue à glória da ressurreição. O Reino de Deus é Deus reinar na vida da gente, das famílias, comunidades e sociedades. O Reino de Deus é a dimensão maior na missão jovem na Amazônia, fator que nos faz servos e servas para anunciar por toda a parte a palavra do Senhor. A Igreja é missão e ela colabora com o Reino de Deus, para um dia todos participarmos dele, pelo bem realizado neste mundo, pela caridade dada ao próximo, para que todos vivam a plenitude da missão e da vida, dons divinos para o ser humano.