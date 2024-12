No Jubileu, a fabulosa odisseia da esperança dos jovens do Mediterrâneo

No espírito dos "Encontros do Mediterrâneo" em Marselha, o navio de três mastros Le Bel Espoir zarpará no dia 1 de março de 2025 para oito meses de navegação e cerca de trinta escalas no Mare Nostrum. A bordo, oito grupos de 25 jovens, de todas as nacionalidades, culturas e religiões. Um sinal de paz e de esperança durante o Ano Santo, chamando a atenção para este espaço que cristaliza os desafios do tempo, das guerras à fraternidade, passando pelo meio-ambiente e a unidade dos cristãos.

Delphine Allaire – Cidade do Vaticano Com o impulso gerado pelos Encontros de Marselha, que o Papa honrou com a sua presença nos dias 22 e 23 de setembro de 2023, o processo mediterrâneo confiado por Francisco ao cardeal Jean-Marc Aveline prosseguiu em Tirana, na Albânia, em setembro de 2024. De fato, na ocasião o Papa convidou os jovens de 25 nações que fazem fronteira com o Mare Nostrum a defender a fraternidade como resposta à indiferença mortífera. Leia também 17/09/2024 A fraternidade é a resposta, diz Papa aos jovens reunidos em Tirana no Med24 Em uma mensagem em vídeo aos participantes do encontro que em andamento na capital albanesa, de 15 a 21 de setembro, Francisco os convida a serem "peregrinos da esperança e a ... "A construção da paz começa com os jovens", afirmou o Papa na mensagem em vídeo, chamando-os de nova geração "desta região mediterrânea", composta pelas seguintes cinco margens: Norte de África, Médio Oriente, Mar Negro e Mar Egeu, Balcãs, Europa. "Como um grande lago de Tiberíades confiado aos vossos cuidados, vivei nas margens desta bacia que vos une: o Mediterrâneo vos une! Une-vos como um belo jardim para cultivar", disse Francisco no vídeo dirigido aos jovens reunidos em Tirana. Uma experiência marítima e humana em busca de um sonho de justiça e paz Respondendo ao apelo do Sumo Pontífice para percorrer caminhos de esperança durante o Jubileu de 2025, esta paciente e humilde construção de paz será escrita no mar durante o Ano Santo. Assim, 200 jovens entre os 18 e os 30 anos irão juntar-se ao "navio-escola" do Bel Espoir que cruzará o Mediterrâneo, parando em cerca de trinta dos seus portos. De março a outubro, eles participarão de sessões de formação para o diálogo de paz para dar vida à "memória feliz" que emana das margens deste espaço geográfico, marcado por tantos sinais. Segundo a Diocese de Marselha, por iniciativa do processo e incentivados por uma pastoral do Mediterrâneo, estes jovens nutrem um duplo sonho de paz e justiça. "Não é apenas um sonho, é um processo concreto, no qual cada vez mais jovens se envolvem com energia e talento", assegura o padre Alexis Leproux, vigário episcopal para as relações mediterrâneas, citando os Encontros Mediterrâneos de Bari (2020), Florença (2022), Marselha (2023) e Tirana (2024), aos quais se soma agora uma quinta etapa da expedição marítima MÉD25. Oito travessias e escalas temáticas A expedição partirá de Barcelona em março, onde "o diálogo das culturas" irá interpelar os jovens, para compreender como este mar representa uma "ponte intercultural" única no mundo. De Barcelona se dirige à Palermo, na Sicília, onde serão explorados os processos educativos, antes de seguir para Valletta, em Malta, para analisar o destino das mulheres no Mediterrâneo. A beleza cipriota servirá então de pano de fundo para o diálogo inter-religioso. Meio ambiente e desenvolvimento serão discutidos em Istambul, sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, antes da expedição retornar à Albânia para a bizantina Dürres explorar questões de migração. Em Ravenna, a joia italiana da costa Adriática, os jovens farão uma imersão nas raízes do cristianismo oriental e ocidental para aprofundar o ecumenismo, tema central do ano 2025, sendo a celebração da Páscoa este ano comum a todos os cristãos. Por fim, o navio de três mastros atracará na cidade partenopeia, aos pés do Vesúvio, seguindo sua última rota em direção ao seu gêmeo foceano, com o tema da construção da paz.