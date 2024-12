Lourdes, reconhecido o 71º milagre: esperança às vésperas do Jubileu

Foi tornado público o reconhecimento oficial da extraordinária recuperação de John Traynor, um soldado da I Guerra Mundial paralítico e epiléptico. Ocorrido em 1923, o fato foi redescoberto após 100 anos graças à aos documentos de investigação que atestam a sobrenaturalidade. Alessandro de Franciscis, chefe do Escritório de Constatações Médicas: “um sinal da bondade de Deus em um mundo dilacerado por guerras”.

Federico Piana - Vatican News

Em 1923, John Traynor, um homem de 40 anos do distrito metropolitano de Liverpool, na Inglaterra, que serviu na I Guerra Mundial como reserva da Marinha Real. Nas batalhas mais duras e sangrentas, ele foi gravemente ferido e, alguns anos antes, passou por operações que paralisaram parcialmente suas pernas, enquanto os ataques epiléticos de que sofria nunca deixaram de atormentá-lo. Assim como os ferimentos que ainda permaneciam abertos após os tiroteios com o inimigo e a falta de sensibilidade em seu braço direito. Naquele mesmo ano, decidiu participar de uma peregrinação ao santuário de Lourdes organizada pela diocese de Liverpool, apesar de muitos de seus amigos, inclusive um padre que conhecia sua fragilidade, terem tentado desencorajá-lo.

Fé sem fronteiras

A ousada viagem de trem e barco da Inglaterra para a França, para ele que não conseguia nem andar, representa o amor pela Virgem Maria que sua mãe, uma católica irlandesa que morreu prematuramente quando ele era apenas uma criança, transmitiu a ele até a medula. O banho nas piscinas do santuário ocorreu na tarde de 25 de julho. Mas foi após a procissão eucarística que algo extraordinário aconteceu: durante a bênção com o Santíssimo Sacramento, uma força tumultuosa invadiu seu corpo. Suas pernas de repente começam a se mover, seu braço se levanta para traçar o sinal da cruz no ar.

O milagre se torna realidade

No dia seguinte, sozinho, ele foi aos pés de Nossa Senhora na gruta. Até mesmo as feridas que sangravam haviam desaparecido, assim como os ataques epiléticos que nunca o abandonavam: três de seus conterrâneos que estavam com ele na época também atestariam isso. E que ficaram atônitos.

A notícia se espalha

A notícia da recuperação milagrosa, que atravessou as fronteiras e chegou à Inglaterra, interessou imediatamente ao escritório de constatações médicas do santuário, tanto que, em 1926, após três anos de investigação, ele elaborou uma longa declaração colegiada positiva, também assinada pelos três médicos que estavam em peregrinação com Traynor. Essa declaração foi publicada no Journal de la Grotte, o órgão de imprensa oficial do santuário, mas nunca foi encaminhada à diocese de Liverpool. Depois, a escuridão, por exatamente um século.

A descoberta

“Foi em 2023, por ocasião do aniversário de 100 anos da peregrinação a Liverpool, que meu colega Kieran Moriarty, um membro britânico do Comitê Médico Internacional de Lourdes, me incentivou a desenterrar essa história da qual só havia conhecimento oral. E, surpreendentemente, descobrimos o relatório clínico de 1926”, diz o atual chefe do Escritório de Constatações Médicas, Alessandro de Franciscis, em uma entrevista à redação francesa da mídia do Vaticano. O doutor Alessandro de Franciscis, depois de reconstruir minuciosamente todo o caso, “encaminhou os arquivos a dom Jean-Marc Misac, bispo da diocese de Tarbes e Lourdes, que, por sua vez, os encaminhou ao arcebispo de Liverpool. E foi o monsenhor Malcolm Patrick McMahon que, em 8 de dezembro deste ano, dia da festa da Imaculada Conceição, reconheceu oficialmente essa antiga recuperação”. Elevando o número total de milagres em Lourdes para 71.

Amor de Deus

De Franciscis conclui com convicção: “tudo isso é um sinal da bondade de Deus e da Imaculada Conceição. E também é importante que a oficialidade tenha sido dada na véspera do Jubileu de 2025, dedicado pelo Papa Francisco precisamente à esperança que milhões de peregrinos que vêm a este santuário trazem em seus corações”.