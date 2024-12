Laércio Alves, Comunidade Católica Discipuli Domini, visita a Rádio Vaticano

Láercio Alves, em entrevista, falou sobre o lançamento do livro “Novas Comunidades: De São João Paulo II e Bento XVI ao Papa Francisco”.

No último dia do ano de 2024, 31 de dezembro, Laércio Alves, fundador da Comunidade Católica Discipuli Domini, visitou a Rádio Vaticano com sua esposa Elaine Teixeria e falou sobre o seu livro “Novas Comunidades: De São João Paulo II e Bento XVI ao Papa Francisco”.

Na entrevista ele destacou que o livro é fruto de um trabalho de dez anos de pesquisa e a proposta é não somente de informar, mas, também, oferecer uma formação sólida a respeito do tema.

No primeiro capítulo do livro, Laércio apresenta as fundamentações teológicas dos novos movimentos e comunidades à luz das palavras de São João Paulo II e Bento XVI. No segundo, o leitor percorrerá o caminho de formação dos discípulos missionários, com base no documento da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe (CELAM), realizado em Aparecida, em maio de 2007. Em seguida, no terceiro capítulo, Alves apresenta as características comunitárias, formativas e missionárias das novas fundações, também baseado no documento do CELAM. Por último, no quarto capítulo, Laércio aborda as orientações do Papa Francisco aos movimentos eclesiais e novas comunidades.

Eis a íntegra da conversa do Laércio Alves com o jornalista Silvonei José:

