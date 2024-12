O Jubileu da Esperança aberto também em Xangai

Além dos fiéis, um discreto número de curiosos, sobretudo jovens, tomaram parte nas celebrações de abertura do Jubileu. Em Xangai, a abertura diocesana do Jubileu foi presidida por dom Giuseppe Shen Bin. Às 10 horas da manhã, os sacerdotes e as religiosas reuniram-se no bispado para ler, ouvir e meditar juntos a Palavra de Deus. Uma religiosa leu alguns trechos de “Spes non confundit”, a Bula Papal de proclamação do Jubileu.

Procissão solene seguindo a Cruz, leitura pública da Bula Papal proclamando o Jubileu, recitação comunitária da oração do Jubileu: assim, em cada diocese, teve início o caminho jubilar de muitas comunidades católicas chinesas.

De Xangai a Pequim, muitas comunidades católicas com os seus bispos e sacerdotes celebraram juntos a abertura do Jubileu no sábado, 28 de dezembro, para favorecer a participação de sacerdotes e bispos que no dia seguinte (domingo, 29) estariam empenhados nas celebrações litúrgicas dominicais em dioceses e paróquias.

Além dos fiéis, um discreto número de curiosos, sobretudo jovens, tomaram parte nas celebrações de abertura do Jubileu. Em Xangai, a abertura diocesana do Jubileu foi presidida por dom Giuseppe Shen Bin. Às 10 horas da manhã, os sacerdotes e as religiosas reuniram-se no bispado para ler, ouvir e meditar juntos a Palavra de Deus. Uma religiosa leu alguns trechos de “Spes non confundit”, a Bula Papal de proclamação do Jubileu.

Em seguida, precedida por uma grande cruz, a procissão eclesial tendo à frente o bispo, chegou à Catedral dedicada a Santo Inácio de Loyola. O prelado e todos os presentes curvaram-se juntos diante da Cruz, sendo abençoados com a aspersão de água benta, enquanto eram recitadas orações e súplicas pedindo ao Senhor que ajudasse os seus filhos. A seguir, a procissão entrou na Catedral.

Durante a homilia, dom Shen Bin encorajou todos a reavivar a chama da esperança no coração "com a força que nos é dada pela Palavra de Deus, e transmitir esta esperança a todos com ações concretas, para sermos construtores de paz, pessoas que levam esperança aos nossos irmãos e irmãs em dificuldade, aos doentes e aos pobres, aos jovens, às pessoas deslocadas, às pessoas solitárias e idosas”.

Após a homilia, foram indicadas as 6 igrejas e santuários da diocese onde podem ser feitas peregrinações jubilares para receber a Indulgência Plenária. Entre elas está também a Basílica Menor de Nossa Senhora de Sheshan.

Em seguida, toda a assembleia recitou solenemente a oração do Jubileu, realizou um ato de penitência comunitária (como determinado para obter a Indulgência Plenária ligada ao Jubileu) e recebeu a bênção do bispo.

“No Ano Jubilar de 2025 - afirmou dom Shen Bin - todos poderemos experimentar mais abundantemente o amor e a misericórdia de Deus, e assim manter aceso o fogo da esperança e praticar com zelo obras de caridade e de misericórdia”.

*Agência Fides