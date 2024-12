8 de dezembro, dia de oração pela Nicarágua

Catedral em Granada, Nicarágua (AFP or licensors)

No âmbito da Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, os bispos da América Central convocam um dia de oração para “unir-se fraternalmente” ao clamor da Igreja na Nicarágua, “que respeitosamente espera encontrar uma resposta”.

Os bispos do Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador e Guatemala convocaram um dia de oração pela situação vivida na Nicarágua. Este convite é feito no âmbito da 82ª Assembleia do Secretariado Episcopal da América Central, SEDAC, realizado de 25 a 29 de novembro em El Salvador.

“Expressemos a nossa profunda solidariedade e comunhão com o povo de Deus na Nicarágua, que muitas vezes enfrenta uma realidade desafiadora”, diz a declaração dos bispos, intitulada “Dia de Oração Centro-Americana pela Igreja na Nicarágua”.

No marco desta proposta, são convocadas todas as dioceses, vicariatos, paróquias e comunidades da América Central, para que organizem um dia de oração pela Igreja na Nicarágua, “para que ninguém se sinta só”, mesmo no meio da perseguição religiosa.

Assim, no dia 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, os povos de toda a América Central e do mundo são convidados a oferecer uma “expressão de proximidade e de apreço fraterno”.

Panamá se une ao dia de oração

Entre os países que aderirão a este pedido, a Conferência Episcopal Panamenha propõe várias formas de associação à intenção: pela oração pessoal e comunitária, dos lares e das comunidades; pelas intenções das Missas; com a oração do Santo Rosário e os momentos de Adoração Eucarística.

“Este clamor comum não é somente uma súplica, escreve o episcopado, mas também uma expressão de amor e solidariedade. “Juntos, como Igreja peregrina no Panamá, queremos ser testemunhas de esperança em Cristo e de unidade no Espírito”.

Tradição especial em um dia especial

Como em outras nações da América Central, o dia 8 de dezembro é comemorado de forma muito especial na Nicarágua. É marcado pela tradição da “la gritería” ou louvor de admiração à Virgem Maria. A Igreja Católica Nicaraguense também tem a Virgem Maria como Mãe e Padroeira.

Tendo isto em conta, os bispos centro-americanos escolheram esta festividade como um dia de oração para “unir fraternalmente” o clamor do povo nicaraguense, “que respeitosamente espera encontrar uma resposta”.

Mais de 200 líderes religiosos expulsos

Este convite à oração responde à crise atual na Nicarágua. O governo de Ortega expulsou mais de 200 líderes religiosos e deteve membros do clero, incluindo o bispo Rolando Álvarez. Recentemente, o presidente da Conferência Episcopal, bom Carlos Herrera, bispo de Jinotega, foi exilado, tornando-se o terceiro bispo nicaraguense expulso do país no último ano.