Diácono Gustavo Silva - Itapeva

No último domingo, 1º de dezembro, a cidade de Itapeva-SP, sede da Diocese de mesmo nome, foi palco de uma grande celebração do Dia Nacional da Juventude (DNJ). Cerca de 3 mil jovens participaram do evento, que teve como tema a passagem de Lucas 24,32 – “Não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?”. O encontro foi marcado por momentos de espiritualidade, comunhão e alegria, destacando o papel dos jovens na vida da Igreja.

O evento foi fruto de meses de preparação organizados pelo Setor Juventude da Diocese, assessorados pelos Diáconos Alan Amorim, Gustavo Silva e pelo coordenador Rhuan Romanow, que não mediram esforços para que o DNJ fosse um momento especial de evangelização e encontro com Cristo.

Dom Eduardo Malaspina, Bispo Diocesano de Itapeva

A programação começou com a Missa de abertura, presidida por Dom Eduardo Malaspina, Bispo Diocesano de Itapeva. Durante a celebração, Dom Eduardo dirigiu palavras de incentivo aos jovens, convidando-os a abrirem as portas de seus corações para Jesus Cristo e a deixarem-se guiar pela força do Evangelho em suas vidas.

Um dos momentos mais emocionantes foi a Adoração ao Santíssimo Sacramento, que levou os jovens a uma profunda experiência de oração e entrega. O silêncio contemplativo deu lugar à renovação da fé, culminando com a bênção do Santíssimo.

Santíssimo

A programação incluiu ainda a animada dinâmica da Festa das Cores, que proporcionou aos jovens um momento de integração e celebração em clima de alegria.

O encerramento do DNJ contou com dois momentos marcantes: o show de Rodrigo Ferreira, do grupo Missão Louvor e Glória, que trouxe louvor e unção à juventude, e a animação vibrante com o DJ João Paullo, que finalizou o evento em grande estilo, com música e entusiasmo.

Itapeva: Dia Nacional da Juventude reúne cerca de 3 mil jovens

O DNJ 2024 em Itapeva-SP reafirmou o compromisso dos jovens com a missão evangelizadora, deixando um legado de fé, unidade e ardor missionário. Mais do que um evento, foi um verdadeiro encontro com o Ressuscitado, que continua a caminhar ao lado de Sua Igreja.

Fotos: Mídias Setor Juventude