Irmã Ana Paula visita a Rádio Vaticano e fala da sua missão através da música

A religiosa, cantora e compositora participou do Programa Em Romaria, para falar de vocação, missão e música.

Nascida no dia 15 de novembro de 1984, Ana Paula Neves Ramalho é natural de Ponto Belo (ES). Presença importante nos meios de comunicação e nas Redes Sociais, a religiosa que aos 13 anos, aprendeu a tocar violão e deu início a um trabalho pastoral na paróquia que frequentava diz que não sabia cantar, e por isso consagrou a sua voz a Nossa Senhora. A partir daí, foi percebendo que o dom do canto foi sutilmente surgindo em sua vida.

Irmã Ana Paula e Silvonei José

Os anos passaram e com 19 anos ingressou no Instituto das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo dando continuidade a trabalhos dedicados à música. Desde então, dedica sua vida à evangelização e utiliza-se do dom da arte para anunciar a Boa-Nova.

Irmã Ana Paula participou de dois programas Em Romaria na Rádio Vaticano nos quais falou, além da sua vocação, também da importância da música para a evangelização. Um olhar para os jovens e os grandes desafios da sociedade atual.

Biografia e carreira

Nascida em um lar católico, recebeu incentivo da família e aos 13 anos, aprendeu tocar violão e aprimorar o canto na Igreja, aonde deu início a um trabalho pastoral na paróquia Sagrado Coração de Jesus, qual frequentava.

Aos 19 anos, ingressou no Instituto das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo (CMES) e deu continuidade a seus trabalhos dedicados à música e evangelização.

Compôs 70 músicas, sendo 50 delas gravadas, a sua composição mais conhecida é "Sopra em Nós".

Em 2020 foi uma das indicadas ao Prêmio Troféu Louvemos ao Senhor na categoria (Melhor Intérprete Feminina).