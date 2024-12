Atualidade da “Ecclesia in Asia” é tema de simpósio internacional em Bangalore

"Foi na Ásia que Deus deu início à revelação e cumprimento do seu desígnio de salvação". (EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL ECCLESIA IN ASIA( (ANSA)

A Exortação Apostólica "Ecclesia in Asia" foi promulgada pelo Papa João Paulo II em 1999, na conclusão do Sínodo especial da Ásia realizado em Roma de 18 de abril a 14 de maio de 1998.

“25 anos depois da publicação da Exortação Apostólica pós-sinodal ‘Ecclesia in Asia’, desejamos repensá-la, reler e revisitar aquele documento à luz do atual contexto social e cultural mudado, no caminho de uma Igreja autenticamente sinodal, imersa no tempo do Jubileu”, explica à Agência Fides Pe. Yesu Karunanidhi, coordenador dos programas do Ano Jubilar da Igreja Católica de Rito Latino na Índia.

O sacerdote está entre os organizadores do Simpósio Internacional a ser realizado em Bangalore nos dias 13 e 14 de dezembro, intitulado: “25 anos de Ecclesia in Asia: rumo a uma Igreja na Ásia plenamente sinodal e missionária. Reler a Ecclesia in Asia no Ano Jubileu”.

O simpósio de reflexão sobre esse documento em Bangalore é organizado pelas Pontifícias Obras Missionárias da Índia, em parceria com o Secretariado Internacional da Pontifícia União Missionária e a Conferência Episcopal dos Bispos Indianos de Rito Latino (CCBI). Os trabalhos do simpósio, no campus do St. John's Hospital em Bangalore, também serão transmitidos na web via Zoom para um público que poderá se conectar de todo o mundo.

A sessão inaugural do dia 13 de dezembro incluirá uma mensagem do cardeal Luis Antonio Tagle, pró-p-refeito do Dicastério para a Evangelização, e a palestra introdutória do Pe. Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv, secretário geral da Pontifícia União Missionária, em Roma, sobre o tema “Panorama da Ecclesia in Asia no contexto do Sínodo e do Jubileu 2025”.

Segue o pronunciamento do Pe. Clarence Devadass, sobre “Renovar a missão de Deus, de amor e de serviço na Ásia”, enquanto a Irmã Patrícia Santos, levará à atenção da assembleia “vozes das margens”. Dom Lawrence Pius Dorairaji falará sobre a família como modelo da Igreja na Ásia enquanto Dom Alex Vadakumthala falará da missão no Ano do Jubileu.

As questões sobre a atualidade da Ecclesia in Asia envolvem, em particular, os jovens, as mulheres, os sacerdotes e os não-cristãos: como cada um deles “reescreveria hoje a Ecclesia in Asia”?, será o questionamento feito no painel chamado a imaginar um documento para o futuro da Igreja Católica no vasto e plural continente asiático.

Com este objetivo, na sessão de 14 de dezembro, se refletirá sobre o papel dos leigos (com o bispo dom Peter Saldanha) e sobre questões cruciais como o respeito pela dignidade humana e a justiça social (Pe. Charles Davis), como a evangelização no continente digital com novas tecnologias (Pe. Charles Vijay Kumar).

As conclusões são confiadas a Pe. Christopher Vimalraj Hiruthya, do CCBI.

*Agência Fides