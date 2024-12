Sacerdotes capuchinhos indianos agredidos em Gana

Os sacerdotes e dois funcionários municipais foram agredidos enquanto abasteciam uma patrola por eles alugada para realizar trabalhos em um terreno onde será construída uma casa de formação para seminaristas em Chaiso.

Três sacerdotes capuchinhos de nacionalidade indiana foram brutalmente espancados por uma multidão em um posto de gasolina em Nkwanta, na região oriental de Volta, em Gana, país africano localizado na região da África Ocidental.

Trata-se do padre Robinson Melkis, do padre Frank Henry Jacob e do padre Martin George, sediados em Kpassa, no distrito de Nkwanta-Norte, na região de Oti, e que exercem sua atividade missionária em Gana desde 2005.

Os fatos lamentáveis remontam a 11 de dezembro, quando os religiosos alugaram uma patrola da Assembleia Municipal de Nkwanta-Sul para trabalhar em um terreno onde será construída uma casa de formação para seminaristas em Chaiso, no município de Nkwanta-Sul.

Os três capuchinhos, depois de pagarem o valor acordado pelo aluguel, foram acompanhados por dois funcionários municipais para levá-lo a Chaiso. Enquanto estavam em um posto de gasolina para reabastecer o tanque da escavadeira, foram atacados pela multidão, que os acusou de tentarem roubar a escavadeira.

Os sacerdotes e os dois funcionários municipais foram brutalmente espancados durante 30 minutos até serem resgatados por agentes do Serviço de Imigração do Gana.

A multidão disse à polícia que os clérigos estavam roubando um dos equipamentos rodoviários da Assembleia, o que levou a sua prisão. Graças à intervenção do vigário geral da Diocese de Jasikan, os sacerdotes acabaram sendo libertados. Os religiosos foram então levados ao hospital para receber os cuidados necessários, em função da agressão de que foram vítimas. O padre Frank Henry Jacob perdeu a audição de um ouvido.

O chefe da polícia do Gana contactou dom Matthew Kwasi Gyamfi, bispo de Sunyani e presidente da Conferência Episcopal do Gana, garantindo-lhe que o episódio será totalmente esclarecido e que os responsáveis ​​pelas agressões serão levados à justiça.

*Agência Fides