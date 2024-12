Faleceu Lurdinha Nunes, missionária da Comunidade Canção Nova

Lurdinha teve grande convivência com o fundador da comunidade, padre Jonas Abib, além de ter sido correspondente do Jornalismo Canção Nova na Terra Santa. Também foi colaboradora da Rádio Vaticano – Vatican News.

Vatican News

Morreu nesta sexta-feira, 6, aos 64 anos, a jornalista e missionária da Canção Nova, Maria de Lurdes Nunes – popularmente conhecida como Lurdinha. A missionária faleceu às 12h, rezando a oração mariana do Angelus acompanhada pela cofundadora da Comunidade, Luzia Santiago, e a também missionária Carla Astuti. A causa da morte e informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Lurdinha nasceu no dia 12 de fevereiro de 1960, em Bananal (SP). Ela ingressou na comunidade no modo núcleo nos primórdios da Canção Nova e em 2012 passou para o modo de compromisso do Segundo Elo.

Atuou por anos na frente de missão da Canção Nova na Terra Santa (Jerusalém e Israel). No local, realizou um trabalho no Centro de Mídia Cristã sediado em Jerusalém e Nazaré, o Christian Media Center, num trabalho em conjunto entre os Franciscanos e a Canção Nova. Realizava a produção de programas que eram enviados para o Brasil e para outras 30 emissoras de TV, em seis línguas: Italiano, inglês, francês, espanhol, português e árabe.

Conheceu o Padre Jonas Abib quando tinha apenas 14 anos. E, acompanhada de outros jovens, fez a experiência do discipulado com ele. Em entrevista para a TV Canção Nova, em 2015, afirmou que a herança deixada pelo sacerdote permanecia viva: levar a uma experiência pessoal com o Senhor. “Ele nunca quis chamar a atenção para si mesmo, mas nos levou até Jesus”, disse na ocasião.

Presente desde o início da TV Canção Nova

A primeira experiência de Lurdinha com a TV Canção Nova aconteceu antes mesmo da fundação da emissora. Ela estudava em Roma e o fundador da comunidade, Padre Jonas Abib, foi participar de um congresso na Itália.

Em um desses dias, Lurdinha e o sacerdote foram a Assis, cidade de São Francisco. Enquanto visitavam o quarto de Santa Clara, o presbítero se ajoelhou no local onde a santa morreu e pediu a intercessão dela para o projeto da TV Canção Nova.

Depois, com a fundação da TV, a missionária vivenciou de perto os desafios para manter a programação no ar, adquiriu experiência na área e viu o canal se consolidar. Esteve envolvida na produção do primeiro programa da TV Canção Nova, o “Estou no meio de vós”, apresentado pelo padre Jonas e Luzia Santiago.

Experiência fora do país

Fora do Brasil, Lurdinha esteve envolvida em muitas transmissões para a TV Canção Nova. Entre elas, da beatificação de Frei Galvão, em 1997. Depois, as transmissões da morte e do funeral de São João Paulo II e a eleição do Papa Bento XVI.

Em 17 de janeiro de 2022, Lurdinha participou de uma audiência com o Papa Francisco, no Vaticano, por ocasião dos 100 anos da revista Terra Santa. “Graça e gratidão a Deus (…). Tenho o coração agradecido por ter a chance de trabalhar com esta revista tão especial”, escreveu na data, em sua conta no facebook.

Lurdinha Nunes estava trabalhando no Christian Media Center, em Jerusalém.

Por muitos anos foi também colaboradora da Rádio Vaticano com matérias da Terra Santa. A Redação brasileira da Rádio Vaticano – Vatican News une-se à dor dos amigos da Canção Nova, do Christian Media Center e dos amigos da nossa querida amiga Lurdinha.

Fonte: Canção Nova

Vídeo