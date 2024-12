Evangelho de 31 de dezembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Evangelho de João 1,1-18 – Comentário de Dom Mário Spaki, Bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

No princípio era a Palavra. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis reconhecê-la: veio para o que era seu, mas os seus não a receberam.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

O mundo rejeita a Deus que o criou. Mas quem é de Deus não abre mão de estar com ele. Mantenha o foco de sua vida em Deus. Empenhe-se em amar os irmãos e ajudá-los em suas dificuldades. O mundo divulga o ódio, mas Deus é amor. No mundo há muitos conflitos: 56 no momento, mas Deus é paz! O mundo está envolto em trevas, mas Deus é luz. Que o Evangelho que nos acompanhou durante esse ano, seja luz também para você hoje, pois Jesus trouxe a luz ao mundo. Feliz ano Novo!