Evangelho de 30 de dezembro

Evangelho de Lucas 2,36-40 – Comentário de Dom Mário Spaki, Bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

O Evangelho nos fala da profetisa Ana. Ela tinha 84 anos, era viúva e não saía do templo de Jerusalém. Ela chegou no momento em que o Menino Jesus foi trazido ao templo por Maria e José. Ana louvava a Deus e falava a todos do Menino.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Surpreende que Ana com aquela idade apenas viu Jesus saiu anunciando e falava a todos do Menino. Ana nos ensina que quando alguém encontra Deus, sua vida é transformada e não pode mais ficar parado: sai anunciando! Que isto aconteça conosco também. Ah, sendo hoje o último dia do ano quero fazer uma sugestão a você: tirar um tempo para fazer uma retrospectiva do ano, dando ênfase naquilo que aconteceu de bonito e manifestando a sua gratidão a Deus.