Evangelho de 27 de dezembro

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de João 20,2-8

Celebramos hoje a festa do Apóstolo São João. A passagem do Evangelho narra que Pedro e João após ouvir a notícia da ressurreição, correm até o túmulo de Jesus. João chega antes e aguarda Pedro. Depois entram juntos. João viu e acreditou.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

João é o discípulo amado. Ele que nos fala que Deus é amor, pois em Jesus experimentou concretamente o amor de Deus. Diante do túmulo vazio, ele viu e acreditou. Também nós, ao ver a simplicidade de Deus, possamos crer no seu amor. Neste domingo dia 29, em todas as catedrais do mundo se fará a abertura do ano jubilar para que nos façamos: peregrinos de esperança. Você também: peregrino de esperança.