Evangelho de 25 de dezembro

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de João 1,1-18

A Palavra se fez carne habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória.

Naquela gruta e manjedoura, aquele menino, há mais de 2000 anos, saiu do "coração" de Deus. Ele é a Palavra eterna de Deus, a manifestação mais pura do seu amor.

É apenas um menino e já nos revela o imenso amor de Deus: Por nós doou seu Filho, para que tivéssemos a vida.

Deus Filho se fez gente e veio morar entre nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Deus que veio para ficar entre nós. A sua presença viva, contínua, sempre nos transforma. Senhor, faz com que as nossas alegrias sejam mais verdadeiras. Que nossos sofrimentos sejam compartilhados, para que ninguém se sinta sozinho, abandonado, rejeitado, excluído. E a sua luz ilumine todo ser humano, e ilumine as trevas do mundo, hoje e sempre.