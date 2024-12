Evangelho de 19 de dezembro

Comentário do Evangelho

Evangelho de Lucas 1,5-25 – Comentário de Dom Mário Spaki, bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

Zacarias e Izabel eram idosos e sem filhos. O anjo do Senhor apareceu a Zacarias e disse: fui enviado para lhe dar uma boa notícia. Sua esposa, Izabel, vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Mas Zacarias duvidou.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Gabriel que está na presença de Deus é quem fez o anúncio a Zacarias. E o velhinho olhou só para a sua condição e, portanto, duvidou. O anjo percebeu que Zacarias estava enrolado em si mesmo, distraído, lento para as coisas de Deus, sentindo-se como que fora do jogo. Mas por amor de nós, Deus usou de misericórdia e fez nascer de Zacarias e Izabel o maior dos homens: João Batista! É assim o amor de nosso Deus: supera as barreiras, é imenso, infinito e pessoal.