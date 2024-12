Evangelho de 16 de dezembro

Evangelho de Mateus 21,23-27 – Comentário de Dom Mário Spaki, bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

Enquanto Jesus ensinava no templo, os sumos sacerdotes e anciãos se aproximaram dele para perguntar: com que autoridade fazes essas coisas? Eles questionavam Jesus, pois não o aceitavam e queriam mesmo era condená-lo.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A pergunta “com que autoridade fazes essas coisas” estava recheada de maldade, na tentativa de derrubar Jesus. O Mestre, no entanto, não entrou no jogo de malícia deles, não respondeu no mesmo nível, mas usou de astúcia e sabedoria, desarmando-lhes. Jesus nos ensina como responder aos maldosos, aos que buscam só dinheiro, poder e prestígio: não se deixar afetar e agir com caridade e firmeza.