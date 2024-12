Evangelho de 11 de dezembro

Evangelho de Mateus 11,28-30 – Comentário de Dom Mário Spaki – Bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

Vinde a mim todos vós que estais cansados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração – disse Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

No final do ano o cansaço físico e psíquico chega. Todos queremos descansar, ser ouvidos, acolhidos e compreendidos. É preciso ter amigos com quem conversar, com quem desabafar. E tenha presente o seguinte: como é bom rezar diante do nosso amigo, diante do Santíssimo, abrir o coração diante dele, do Senhor, expor nossos sentimentos, medos, decepções. Ele nos alivia demais! Pois que, vinde a mim todos vós que estais cansados, disse Jesus!