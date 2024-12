Evangelho de 10 de dezembro

Evangelho de Mateus 18,12-14 – Comentário de Dom Mário Spaki – Bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

Jesus disse aos seus discípulos: Que vos parece? Se um pastor tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa as noventa e nove nas montanhas, para procurar aquela que se perdeu? E ao encontrá-la ficará mais feliz com ela, do que com as noventa e nove que não se perderam.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus dedicava atenção às crianças, mulheres, pobres, doentes e pecadores. E nessa parábola da ovelha que se perde, ele revela os segredos do coração de Deus que não quer perder ninguém. Deus vai atrás daquela ovelha que se desgarrou! Quanto mais você se sente longe, fraco, pecador, saiba que mais Jesus lhe procura. Uma pessoa disse que achava exagerado Deus deixar 99 para procurar uma que se perdeu. Mas um dia Ele veio para resgatá-la, então sim, ela entendeu a misericórdia divina!