Evangelho de 9 de dezembro

Evangelho de Lucas 5,17-26 – Comentário de Dom Mário Spaki – Bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

Alguns homens trouxeram um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar onde Jesus estava. Não conseguindo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao homem: os teus pecados estão perdoados.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Não devo pensar somente em mim neste Natal, mas preciso ter sensibilidade para o outro que pode estar precisando de mim. Aproveite deste advento para crescer na sensibilidade para com o próximo: dê-lhe verdadeira atenção, escuta, tempo; tenha paciência, misericórdia e se for preciso, coloque a mão no bolso para ajudá-lo. Uma música de Natal diz assim: meu caro irmão, olha pra dentro do seu coração, vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver.