Evangelho de 6 de dezembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 9,27-31

Dois cegos aproximaram-se e Jesus lhes perguntou: vós acreditais que eu possa curar-vos? Eles responderam: Sim, Senhor! Então Jesus tocou nos olhos deles dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Os cegos não podiam fazer muita coisa para superar sua dificuldade, mas o que podiam fazer, fizeram: foram até Jesus e confessaram sua fé. As nossas fragilidades, pecados e defeitos não são um problema para Deus. Aliás, podem nos aproximar dele. É importante rezarmos as nossas fragilidades, isto é, nos aproximar de Deus e entregarmos a ele com confiança tudo. O resto ele fará.