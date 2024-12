Evangelho de 5 de dezembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 7,21.24-27

Quem ouve as minhas palavras e as põem em prática é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Imagine a casa da sua vida, que é única, uma casa resistente, firme, estável! Constrói sobre a rocha quem apoia sua vida sobre Deus e quem é justo com o seu próximo. A estrutura de sua casa será resistente se você amar a sua família, se valorizar cada pessoa ao seu redor e não agir com indiferença para com ninguém. Se pudesse visualizar os alicerces da casa da sua vida, hoje, como imaginaria que estão?