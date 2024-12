Evangelho de 4 de dezembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 15,29-37.

Numerosas multidões aproximaram-se Jesus, junto ao mar da Galileia, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

O povo foi até Jesus para ouvir a sua palavra e levou consigo os doentes. Não deve ter sido fácil, segundo as condições da época, um tal deslocamento. Para nós o exemplo deles permanece uma luz: não podemos ir sozinhos até Jesus, sem levar conosco as pessoas que sofrem. Faça um giro com o olhar do seu coração para identificar quem são as pessoas sofridas ao seu redor, que você precisa levar consigo até Jesus.