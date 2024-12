Evangelho de 3 de dezembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 10,21-24

Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Olhando para o Menino Jesus na manjedoura compreendemos como Deus é simples, humilde, amigo, próximo. Não tem nada em comum com Deus a arrogância, a prepotência, a autossuficiência. É contrário a Deus quem se considera superior aos outros, quem humilha o próximo, desconsidera, desrespeita, maltrata e ofende. Está distante do modo de agir de Deus quem prejudica, quem engana e faz mal ao seu semelhante.