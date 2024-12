EUA, bispos apelam a Biden: salvar os condenados à morte (AFP or licensors)

EUA, bispos apelam a Biden: salvar os condenados à morte

A Conferência Episcopal dos Estados Unidos, em resposta ao apelo do Papa no Angelus de domingo, 8 de dezembro, pede aos católicos do país que exortem o presidente que deixa o governo a comutar a pena capital para os condenados que estão no corredor da morte.

Vatican News Acolhendo o convite feito no domingo passado (08/12) pelo Papa Francisco, que pediu aos fiéis presentes na Praça de São Pedro que rezassem “pelos detentos que estão no corredor da morte nos Estados Unidos”, e invocando a graça do Senhor “para salvá-los da morte”, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos fez um apelo a todos os católicos do país para que peçam ao presidente Joe Biden, que deixa o governo, que comute para prisão perpétua as sentenças de morte de quarenta pessoas que atualmente estão no corredor da morte em prisões federais. Apelos por clemência O apelo dos prelados ocorre alguns dias depois do apelo da Catholic Mobilizing Network (Cmn), a organização católica nacional que faz campanha pela abolição da pena de morte nos Estados Unidos, que pede que a pena capital seja comutada nas prisões federais. Dos 50 estados, há 38 que têm a pena de morte em seus sistemas legais, enquanto há 42 crimes federais que acarretam a pena de morte. “O presidente Biden”, escreveram os prelados na página da Web na qual está anexado um formulário de contato para o presidente, “tem uma oportunidade extraordinária: promover a causa da dignidade humana comutando todas as sentenças federais de morte em prisão e poupando a vida de 40 homens atualmente presos”. Promessas de Biden Joe Biden, um católico, quando era candidato à presidência dos Estados Unidos, pediu o fim da prática da pena capital em nível federal, que foi restabelecida em 1988. Desde essa data, 16 pessoas foram condenadas à morte pelo governo federal. “Estamos nos aproximando do Jubileu de 2025”, escreveu Krisanne Vaillancourt Murphy, diretora executiva do Cmn, nos últimos dias, “uma tradição bíblica cuja história está ligada à libertação de prisioneiros, à libertação dos oprimidos e ao reequilíbrio da sociedade; é um ano histórico que pode ter relevância especial para um presidente cuja fé católica é muito importante para ele. Este ano jubilar destaca um momento de reequilíbrio e o renascimento da justiça e da misericórdia”. A reabilitação é excluída “A pena de morte”, lembram os bispos dos EUA, entre outras coisas, ‘elimina qualquer possibilidade de reforma e reabilitação; a imposição legal da pena capital em nossa sociedade acarreta atrasos longos e inevitáveis; a execução da pena de morte traz consigo uma angústia grande e evitável para todos os envolvidos; a pena capital’ corre o risco de matar ‘injustamente’ pessoas inocentes. Essa não é a primeira vez nos últimos anos que os prelados dos EUA pedem o fim da pena de morte. Em 2021, diante do crescente número de execuções federais, o episcopado apelou ao presidente Biden para que comutasse as sentenças federais de morte à reclusão. O Catecismo da Igreja Católica Por fim, os bispos lembram que, em 2018, o Papa Francisco modificou o Catecismo da Igreja Católica para afirmar a oposição da Igreja à pena de morte com base na dignidade humana, que não é diminuída mesmo quando uma pessoa comete um crime grave. “O Papa”, concluem, ‘define a pena de morte como ’inadmissível‘ e um ’ataque à inviolabilidade e à dignidade da pessoa' (nº 2267).” Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui