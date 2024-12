Escola de formação: gestão eficiente e transparente dos recursos financeiros da Igreja

FACASC oferece escola para ecônomos e ecônomas e futuros possíveis ecônomos e ecônomas.

Vatican News

A formação de ecônomos desempenha um papel vital na gestão eficiente e transparente dos recursos financeiros da Igreja. O Código de Direito Canônico estabelece princípios e diretrizes claros para a administração dos bens materiais da Igreja, enfatizando a importância da responsabilidade e prestação de contas e especialmente para a atuação dos ecônomos, compreendendo-os como verdadeiros “peritos” na arte de administrar (Can. 492 §1). Os ecônomos, ao serem devidamente formados, são capazes de aplicar esses preceitos de forma eficaz, contribuindo para a integridade financeira das instituições religiosas e, sobretudo, para o cumprimento de sua missão fundamental: a evangelização. Além do Código de Direito Canônico e dos documentos do Magistério da Igreja Católica, as normas e determinações no âmbito civil também fornecem orientações valiosas sobre a administração econômica nas instituições religiosas. Tais normativas destacam a necessidade de uma administração baseada na prudência e na ética para utilização de recursos, bem como a importância da garantia da justiça e da solidariedade na gestão. A Escola para Ecônomos deseja suscitar nestes administradores o espírito do “administrador sábio e fiel” (Lc 12, 42), desejado pelo próprio Jesus para o cuidado com os bens materiais ainda necessários para a construção do Reino. Os ecônomos, enquanto auxiliares diretos e designados pelos (arce) bispos e superiores imediatos, necessitam de boa formação para serem capazes de aplicar tais princípios em sua atuação cotidiana, promovendo uma gestão financeira alinhada com os valores da Igreja.

Temas coligados ao direito, ao vínculo com o Estado Brasileiro, à administração de recursos financeiros e à transparência, dentre inúmeros outros, são fundamentais para a formação de ecônomos nas instituições religiosas. Além disso, a formação de ecônomos contribui para o desenvolvimento sustentável das instituições religiosas a longo prazo. Ao planejarem e executarem estratégias administrativo-financeiras sólidas, os ecônomos ajudam a garantir a estabilidade e o crescimento das comunidades religiosas, permitindo que continuem a cumprir sua missão de serviço e cuidado, essenciais no processo evangelizador e missionário da Igreja. Ecônomos bem-preparados são essenciais para garantir a integridade e a credibilidade das instituições religiosas, permitindo que continuem a desempenhar sua missão de forma eficaz e responsável na sociedade.

Local de realização das aulas ou atividades:

Virtual via Google Meet.

Coordenação do Curso:

Prof. Me. Joveci José de Oliveira Filho.

Período de inscrição:

De 15 de novembro de 2024 a 30 de janeiro de 2025.

Período do curso:

Dia 03 de fevereiro de 2025 (aula inaugural).

De 05 de fevereiro a 21 de junho de 2027. (As aulas acontecerão nas Quartas-Feiras, exceto se for feriado ou dia santo)

Carga horária:

80 horas por módulo – 240h total dos três módulos.

Horário:

19h30 às 22h.

Número de vagas:

50 vagas.

Investimentos:

- Não haverá cobrança de taxa de inscrição, apenas mensalidades.

O aluno poderá inscrever-se por módulos, independentemente.

O 1º e 2º módulos terão um investimento de 10 (dez) mensalidades de R$ 120,00 mensais (10 x R$ 120,00 = R$ 1.200,00), cada.

O 3º terá um investimento de 8 (oito) mensalidades de R$ 120,00 mensais (8 x R$ 120,00 = R$ 960,00).

Um desconto de 5% (cinco por cento) será dado para pagamento do valor total do módulo, em parcela única.

Um desconto de 10% (dez por cento) será dado para pagamento do valor total do curso em parcela única.

Público-alvo:

Pessoas vinculadas por formação, prática ou interesse nas áreas administrativas eclesiásticas; Bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, ecônomos, tesoureiros, secretários, contadores, auditores, advogados, arquitetos, engenheiros, administradores de institutos de vida consagrada e sociedades de vida apostólica leigos e leigas; Interessados em aprofundar-se no conhecimento, na pesquisa e na prática da administração eclesiástica.

Inscrições pelo site da FACASC: www.facasc.edu.br no banner da referida escola.