Dom Eugênio: Bem-aventurado Donizetti Tavares de Lima

No dia três de janeiro de 2025, a Diocese de São João da Boa Vista-SP, unida à cidade de Tambaú-SP e aos milhares de devotos do Bem-aventurado Donizetti Tarares de Lima, celebra o seu nascimento, que se deu em Cássia-MG, em 1882. Momento especial de comunhão, fé, ação de graças a Deus pelo dom da vida desse bom pastor e apóstolo da acolhida, que deixou marcas indeléveis no coração de tanta gente por onde passou.

Como presbítero diocesano, a exemplo de São João Maria Vianney, dedicou cada segundo de sua vida às ovelhas a ele confiadas, vivendo as virtudes da fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza, temperança, pobreza, castidade e, sobretudo, da obediência. Assim falou quando deu a última bênção pública, em frente à casa paroquial, em 30 de maio de 1955: “Os meus afetos têm sido sempre para a religião católica, procurando viver a obediência aos meus superiores hierárquicos, o que pretendo sempre, até o momento de exalar o último suspiro, que é a despedida que farei, como todos fazem nesse mundo, fechando meus olhos, tranquilamente, para abri-los para toda a eternidade, na contemplação da presença de Deus Nosso Senhor, a quem tenho servido, sirvo e servirei, enxergando-O na pessoa de cada um dos meus superiores hierárquicos, daqui até de Roma”.

Dom Dadeus Grings, bispo que iniciou seu processo de beatificação, em 1992, ressaltava seu amor aos mais sofredores: “Quando nasceu o Padre Donizetti era Sumo Pontífice o Papa Leão XIII. Em 1891, quando contava apenas nove anos de idade, o Papa editou a primeira grande encíclica social da Igreja, com o nome de “Rerum Novarum”, tomando firme posição frente aos graves problemas sociais da humanidade e tornando público o clamor dos mais pobres, atingidos tão duramente pela primeira fase da industrialização. De agora em diante, a Igreja não se calaria mais frente às graves injustiças sociais”. O Papa Francisco, por ocasião de sua beatificação, em 23 de novembro de 2019, escreveu: “Em vez de invenções fúteis, Padre Donizetti fundou um grupo de música, a Associação Marial e as Filhas de Maria, para ajudar na promoção do ambiente humano e cristão. Constantemente, rodeado de jovens, guiava-os pelo exemplo e pela palavra nos estudos e nas artes, não descuidando, em nada, o cuidado das suas vocações. Embora vivesse em pobreza voluntária, foi bom administrador, de modo que ampliou muito os bens da paróquia, cujos resultados destinava às obras sociais. Ele comprava campos e casas para os necessitados. O venerado Servo de Deus, envolto pela fama de santidade, faleceu no dia 16 de junho de 1961”.

A família sacramentina, fundada por São Pedro Julião Eymard, da qual faço parte, assumiu a Paróquia Santo Antônio de Tambaú após a páscoa do querido Padre Donizetti. Foram trinta anos de muito amor e dedicação (1961-1991), dando continuidade aos trabalhos que brotaram das mãos e do coração do bem-aventurado. Padre Luiz Girotti liderou a construção do Santuário Nossa Senhora Aparecida, com as obras sendo iniciadas em novembro de 1961. Pe. Edson Franco fez a primeira Marcha da Fé, em 1976, hoje o maior evento religioso de nossa diocese, que acontece no domingo próximo ao dia 16 de junho. Pe. Abbondanzio Donzelli foi o primeiro postulador da causa da beatificação. Como membro da Congregação do Santíssimo Sacramento, alegro-me todos os dias por ter sido escolhido por Deus, através do Papa Francisco, para ser o bispo, o pastor, dessa porção do povo de Deus, tendo a graça de poder acompanhar a caminhada que está sendo feita agora pela equipe que cuida do processo de canonização do Padre Donizetti, bem como, das atividades realizadas pelo Santuário de Tambaú.

Finalizo, convidando você a rezar comigo a oração ao Bem-aventurado Donizetti: “Ó Deus, luz dos que creem e pastor de nossas almas, que colocastes o Bem-aventurado Donizetti Tavares de Lima à frente da vossa Igreja para formar os fiéis pela Palavra e pelo exemplo, concedei-nos, por sua intercessão, guardar a fé que ensinou pela Palavra e seguir o caminho que mostrou com sua vida. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém!”.

