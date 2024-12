Dom Anuar: Jesus nasce sempre para nos salvar!

Os Anjos anunciaram aos pastores: “Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor” (Lc 2,11). Esta mensagem é um anúncio de alegria para todos os povos, pois Jesus veio para salvar toda a humanidade.

Dom Anuar Battisti - Arcebispo Emérito de Maringá (PR)

Amados irmãos e irmãs em Cristo,

Hoje celebramos o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Este é o dia em que a luz de Deus brilha sobre um mundo marcado pelas trevas do pecado e da dor. Como nos diz o profeta Isaías: “O povo que andava nas trevas viu uma grande luz; para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu” (Is 9,1). Essa luz é Cristo, o Emanuel, Deus conosco, que vem trazer esperança, paz e salvação.

No Evangelho de hoje, São Lucas nos narra o nascimento de Jesus de maneira simples e profunda. Ele nasceu em Belém, em um estábulo, e foi colocado em uma manjedoura, “porque não havia lugar para eles na hospedaria” (Lc 2,7). O Filho de Deus, o Rei do Universo, escolheu a humildade como seu berço. Essa escolha nos ensina que Deus não se revela no poder ou na riqueza, mas na simplicidade e na humildade.

Os Anjos anunciaram aos pastores: “Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor” (Lc 2,11). Esta mensagem é um anúncio de alegria para todos os povos, pois Jesus veio para salvar toda a humanidade. Ele é a graça de Deus manifestada, como nos recorda São Paulo: “Manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens” (Tt 2,11).

O que o Natal nos ensina?

1. A humildade de Deus: Jesus, sendo Deus, escolheu se fazer pequeno e frágil, mostrando-nos que a verdadeira grandeza está na simplicidade. Como podemos, em nossa vida, buscar essa mesma humildade?

2. A paz que vem de Cristo: Ele é chamado de “Príncipe da Paz” (Is 9,6). Essa paz não é apenas ausência de conflitos, mas uma reconciliação profunda com Deus e com os outros. Estamos dispostos a ser instrumentos dessa paz em nossas famílias e comunidades?

3. O amor incondicional de Deus: O Natal é a prova do amor infinito de Deus por nós. Ele nos convida a viver esse amor, especialmente com os que mais sofrem.

Ao celebrarmos o Natal, somos chamados a olhar para o presépio e refletir: Temos dado espaço para Jesus nascer em nossos corações? Muitas vezes, como a hospedaria de Belém, nosso coração está cheio, sem lugar para o Salvador. Precisamos esvaziar-nos de nossos egoísmos, preocupações excessivas e medos, para que Ele possa habitar em nós.

São Leão Magno, em uma de suas homilias natalinas, nos exorta: “Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Tornaste-te participante da natureza divina. Não voltes ao pecado, mas vive como filho de Deus.” Que este Natal seja um momento de renovação de nossa fé e de nosso compromisso de viver como filhos e filhas de Deus.

Que Maria, a Mãe do Salvador, nos ensine a acolher Jesus com o mesmo amor e entrega com que o recebeu. E que, assim como os pastores, possamos também nós anunciar com alegria: “Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor!”

A todos os que evangelizam comigo pelas mídias sociais quero deixar consignado meu afetuoso abraço e votos de que este dia santíssimo seja de renascimento com Cristo, de luz e de paz. Por isso cantemos: Glória a Deus nos mais altos do céu e paz na terra aos homens de boa vontade!

Feliz Natal! Amém.