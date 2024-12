Cárceres na Itália: “é preciso mais humanidade nas nossas penitenciárias”

A declaração é Pe. Raffaele Grimaldi, inspetor geral dos capelães nos cárceres italianos, após o suposto abuso de detentos vulneráveis na prisão de Trapani, ao reiterar a necessidade de maior atenção e misericórdia também em vista do próximo Jubileu de 2025: “a Igreja, com capelães e voluntários, na linha de frente para trazer esperança”. Em 9 de janeiro, no Vaticano, está prevista a entrega das lâmpadas feitas pelos detentos de Salerno.

Federico Piana - Vatican News

Um caso com contornos dramáticos na Itália que lhe tirou o fôlego e não o deixou dormir à noite: saber que nos últimos dias 11 policiais penitenciários da prisão de Trapani foram presos e 14 suspensos de suas funções sob a acusação de tortura e abuso de alguns detentos vulneráveis o levou a pegar caneta e papel e escrever um apelo inflamado com o qual denunciava “a preocupação com a violação dos direitos humanos e a traição da missão dos funcionários da prisão”. E depois houve algo que desesperou ainda mais Pe. Raffaele Grimaldi, inspetor-geral dos capelães das prisões italianas: a proximidade do trágico evento com a iminente abertura do Jubileu 2025, que da esperança e da misericórdia é um farol que deve iluminar não só a Igreja, mas também toda a sociedade. “E precisamente em vista do Ano Santo, nossos institutos penitenciais precisariam de mais atenção porque continuam a enfrentar problemas complexos, como os relacionados à pobreza dos detentos, à presença de imigrantes e de pessoas oprimidas pelas drogas. Seria necessário mais ajuda e apoio”, explicou ele em uma entrevista à mídia do Vaticano.

Amor, antes de tudo

Os eventos em Trapani, que ainda estão sendo investigados pelo judiciário, fazem o sacerdote refletir sobre o fato de que “a Igreja, com capelães e voluntários, está na linha de frente para alimentar a esperança, sem a qual os detentos são desencadeados pelo desespero, que causa violência e, muitas vezes, suicídios que representam o fracasso dos funcionários da prisão”. Na base dos abusos em Trapani, assim como em outras instituições penais, pode haver um fator que muitas vezes é ignorado ou subestimado: o estresse no trabalho ao qual os agentes penitenciários são submetidos.

“Em alguns departamentos, eles trabalham muitas horas extras e têm dificuldade de manter um diálogo sereno com os detentos, muitos dos quais são afetados por situações pessoais de doença ou grande fragilidade psiquiátrica e psicológica. E isso cria uma séria dificuldade de relacionamento.”

Formação contínua

Nesses casos, explica Pe. Grimaldi, “são necessários operadores especializados. As penitenciárias geralmente recebem pessoas com fragilidades específicas, mas não estão equipadas para lidar com essas dificuldades e emergências”. O que é necessário agora é continuar apoiando e implementando a formação contínua dos operadores penitenciários porque, com o passar do tempo, as instituições mudaram de cara. “Não é mais a prisão que conhecíamos há 30 anos. Atualmente, a formação é feita, mas ainda não é suficiente e não é sistemática. Poderia haver mais esforço, mas muitas vezes é um esforço que nem sequer é considerado porque há falta de pessoal. A formação contínua, no entanto, é fundamental”.

Perigo de superlotação

Há ainda a velha questão da superlotação, que o inspetor-geral dos capelães nas prisões italianas considera um problema explosivo que não foi tratado adequadamente: “foram feitos alguns esforços para combatê-la, mas não são adequados. Há necessidade de outros tipos de intervenção para evitar que a superlotação afete muitas atividades em nossos institutos penitenciários, tornando inúteis até mesmo os cursos de reabilitação”. Há uma solução: poderia ser a das penas alternativas, tão apreciadas pelos capelães, mas que ainda não parecem ter muito sucesso: “é uma medida que realmente deveria ser levada a sério. Significaria dar mais atenção aos detentos que cometeram delitos menores e que poderiam sair da prisão, deixando as instituições penitenciárias respirarem um pouco mais”.

Cuidado pastoral misericordioso

O Jubileu de 2025 para todos os capelães e voluntários será uma oportunidade para repropor esses temas, mas, acima de tudo, para relançar um ministério pastoral de misericórdia e esperança:

“Tentaremos torná-lo ainda mais vivo. Em 8 de janeiro, nosso conselho pastoral se reunirá com instituições prisionais para discutir nossas propostas de Jubileu a serem vividas. Já no dia 9 de janeiro, iremos ao Vaticano, onde cada um de nossos delegados regionais receberá uma lâmpada feita pelos detentos da prisão de Salerno. Essas chamas serão então entregues a todas as instituições penais italianas. E elas realmente se tornarão luzes de esperança.”