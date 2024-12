Direitos humanos um compromisso com a dignidade e a equidade

Uma data que se encaixa perfeitamente no Advento no qual queremos trilhar caminhos de justiça, esperança, e compaixão para deixarmos Jesus nascerem nossa vida e história. Deus seja louvado!

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo Diocesano de Campos

O Dia Mundial dos Direitos Humanos, celebrado na Data de 10 de dezembro evoca a Declaração de São Francisco configurando um marco transcendente para a paz e para a convivialidade harmoniosa dos povos e nações da Terra. Significa um consenso moral de abrangência universal que reconhece e promove a dignidade única, inalienável, imprescritível e indivisa de cada pessoa humana.

A sua classificação em fundamentais, de primeira até a quarta geração ou pelos conteúdos, faculdades e liberdades, as vezes pode ser uma tentativa de relativizá-los ou tirar-lhes a importância, valor e peso. Mas certamente quando perdemos esta referência deixamos a Democracia à deriva e abrimos as portas aos totalitarismos e todo tipo de aventureiros e tiranos. A caminhada histórica demonstra que a luta para os e assumir e alcançar foi dolorosa e conflitiva, o que obriga cada geração a redescobri-los e empenhar-se na sua defesa e testemunho.

Também a importância de os destacar na Carta Constitucional de cada país como núcleo pétreo e inegociável. São mais que necessárias as comissões, centros, organismos que monitorem e documentem as infrações e atentados contra estes direitos. Necessário o seu ensinamento obrigatório nas escolas, universidades, e a observação por parte do funcionalismo público e associações cidadãs.

Para nós cristãos os direitos humanos são um corolário da Criação, pois Deus nos criou livres, responsáveis e solidários. A encarnação e a redenção vem confirmar e ampliar, pois a salvação é universal, e na Cruz é derrubada toda opressão e exclusão, constituindo uma nova humanidade fraterna e justa. Uma data que se encaixa perfeitamente no Advento no qual queremos trilhar caminhos de justiça, esperança, e compaixão para deixarmos Jesus nascerem nossa vida e história. Deus seja louvado!