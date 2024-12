Curitiba: Presépio gigante no Santuário do Perpétuo Socorro

Multidão celebra a inauguração do Presépio gigante e o Concerto de Natal. Programação de Natal no Alto da Glória segue até 25 de dezembro, com apresentações musicais aos sábados e domingos no palco do Presépio.

Vatican News

No último sábado (30/11), o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba (PR), deu início às celebrações natalinas com a Missa Solene das 19h30 e o emocionante Concerto pela Paz, apresentado pelo Coro Masculino Ottava Bassa. Após a celebração, uma multidão de devotos e famílias visitaram o Presépio Gigante, que este ano ganhou uma iluminação especial, tornando o espaço ainda mais encantador. O presépio está aberto para visitação todos os dias na praça do Santuário.

O padre Joaquim Parron, redentorista do Santuário Perpétuo Socorro, destacou: “Foi uma alegria imensa ver tantas famílias participando da Missa, emocionando-se com o Concerto de Natal e visitando o Presépio Gigante. Convidamos todos a celebrarem conosco esse tempo especial de fé e união, que reflete a luz de Jesus em meio aos desafios do mundo atual.”

Inauguração do Presépio gigante e o Concerto de Natal

Sobre o Presépio gigante

A montagem do Presépio Gigante é uma tradição de mais de 15 anos no Santuário Perpétuo Socorro. Este ano, o presépio está ainda mais iluminado, com mais de 30 mil lâmpadas e 500 metros de iluminação distribuídos pela estrutura, tornando o espaço mais acolhedor e impactante para os visitantes. Pela primeira vez, o obelisco do Santuário também foi iluminado, enriquecendo ainda mais a decoração natalina do local.

Com mais de 50 elementos que retratam o nascimento de Jesus, como figuras dos pastores, animais, anjos e a Sagrada Família, o presépio foi planejado com atenção aos mínimos detalhes. A construção começou em outubro e foi concluída com a colaboração de voluntários da Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro, leigos, Irmãs Beneditinas e graças à generosidade dos devotos e parceiros.

Presépio gigante no Santuário do Perpétuo Socorro

Claudinei Almeida, coordenador interno da Comunidade Terapêutica, destacou o impacto desse trabalho no processo terapêutico dos acolhidos:

“Para os acolhidos, esse trabalho foi algo muito importante. Eles aprenderam o valor da responsabilidade. Acho que a palavra que define tudo isso é responsabilidade. Os acolhidos aprenderam muito ao executar algo tão grandioso como o Presépio, assumindo responsabilidades e entregando um trabalho magnífico, que é a montagem do presépio do Santuário.”

Claudinei também relatou a emoção ao final do projeto: “Ao término da montagem, nos reunimos com toda a comunidade, e foi algo muito emocionante. Eles partilharam o cansaço, de muito trabalho, todo o esforço, mas todos sentiram que foi recompensador. Muitos se emocionaram, chorando até, de tanta felicidade, porque não acreditavam que tinham conseguido fazer algo tão grandioso. Transformaram o Presépio em um verdadeiro show de luzes que tem encantado as pessoas, com muitos tirando fotos e contemplando essa obra. Foi um momento de muita reflexão e gratidão. Durante as partilhas, os acolhidos também agradeceram imensamente o apoio e o trabalho desenvolvido pelos Missionários Redentoristas, que é fundamental para a Comunidade Terapêutica, e a generosidade dos devotos, que tornam possível a continuidade dessa obra social do Santuário Perpétuo Socorro.”

Presépio gigante no Santuário do Perpétuo Socorro

Árvore Solidária e programação musical

Além do presépio, a Árvore Solidária, localizada no interior do Santuário Perpétuo Socorro, está recebendo doações de brinquedos e alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa faz parte do compromisso do Santuário com a solidariedade e a transformação social.

As apresentações natalinas continuam nos próximos finais de semana com música ao vivo no palco montado ao lado do presépio.