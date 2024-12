Cooperação Missionária entre o Regional Sul 1 e Norte 1 da CNBB

Pe. Luís Fernando da Silva, secretário executivo do Regional Sul 1 da CNBB, realizou visita fraterna à Diocese de Coari- no Amazonas. Criando um momento forte de intercâmbio e de fortalecimento de vínculos.

Por Pe. Luis Fernando

O Papa São Paulo VI afirmava: “Cristo aponta para Amazônia” inspirados por este apelo missionário a mais de uma década o Regional Sul (correspondente ao Estado de São Paulo) realiza uma Cooperação Missionária da CNBB com o Regional Norte 1 (corresponde os Estados do Amazonas e Roraima), o principal objetivo desse projeto é o envio e manutenção de missionários do Estado de São Paulo na Amazônia.

Atualmente são doze missionários entre leigos e presbíteros que participam do projeto.

Visita fraterna do secretário executivo do Regional Sul 1

Entre os dias 10 e 17 de dezembro Pe. Luis Fernando da Silva, secretário executivo do Regional Sul 1 da CNBB, esteve em visita fraterna à Diocese de Coari- AM. Esta diocese no momento acolhe o missionário Padre Fabiano Kleber Cavalcante do Amaral, da Diocese de São José dos Campos.

Padre Fabiano é mestre em Direito Canônico e colabora com a Diocese de Coari na organização da sua Câmara Eclesiástica e como administrador da paróquia São Pedro.

A visita do padre Luís, secretário executivo, é uma oportunidade de conhecer de perto as atividades desenvolvidas pelos missionários e retornar ao episcopado paulista como estão os frutos e os desafios de cada realidade Missionária.

Durante os dias Pe. Luís realizou momentos de escuta do missionário e da comunidade, celebrações eucarísticas e reuniões de formação sobre a temática da sinodalidade e dos documentos da CNBB.

Incentivando o momento de intercâmbio e do fortalecimento de vínculos.