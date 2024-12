CNBB e SIGNIS: encontro para Rádios e TVs de inspiração Católica

“A comunicação a serviço da verdade traz cura”, diz Dom Amilton Manoel da Silva na abertura , em São Paulo, do encontro para Rádios e TVs de inspiração Católica.

Começou na manhã desta quarta-feira, 4 de dezembro, o Encontro Nacional de Rádios e TVs de Inspiração Católica, promovido pela Associação Católica de Comunicação SIGNIS Brasil e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O evento, realizado no auditório da Paulinas Cursos, em São Paulo (SP), reúne emissoras e profissionais de comunicação católicos para discutir os desafios da evangelização nos meios eletrônicos e digitais.

Durante o momento celebrativo de abertura do encontro, Dom Amilton Manoel da Silva, bispo de Guarapuava (PR) e membro da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB, destacou que “a comunicação a serviço da verdade traz cura. Jesus curava através de uma comunicação plena. Numa sociedade onde a desesperança tem crescido, precisamos comunicar um Jesus que cura, liberta e salva. Com isso, cabe a pergunta: a quem atingimos e qual a profundidade da nossa comunicação?”, refletiu o bispo.

Dom Amilton Manoel da Silva durante o momento celebrativo. Foto: Franklin Machado/SIGNIS Brasil.

Palestras e debates

A programação inclui palestras sobre temas como “Areópagos da modernidade: os desafios da evangelização via meios eletrônicos e digitais”, ministrada por Dom Valdir José de Castro, bispo de Campo Limpo (SP) e presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB, e “Comunicação 3.0”, apresentada por Raymundo Costa Pinto Barros, da Rede Globo e membro do Fórum TV 3.0. Além disso, representantes da Kantar Ibope Media, Jackson Santana e Patrícia Albuquerque, abordarão pesquisas de mercado e audiência.

Mesa de abertura com Alessandro Gomes, presidente da SIGNIS Brasil, Dom Valdir José de Castro, presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB, Irmã Rosa Maria Ramalho, coordenadora da Paulinas Cursos. Foto: Franklin Machado/SIGNIS Brasil.

O encontro também prevê debates, grupos de trabalho e momentos de confraternização, com o objetivo de planejar campanhas e pautas conjuntas entre as emissoras católicas. A programação completa está disponível na página oficial do encontro, que pode ser acessada clicando aqui. Você também pode acompanhar o evento pelas redes sociais da SIGNIS Brasil.

