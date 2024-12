CNBB: Concluído Projeto “Cadernos do Concílio em videoaula”

A iniciativa, lançada em novembro de 2023, visou traduzir o conteúdo dos 34 subsídios produzidos pelo Dicastério para a Evangelização, com o intuito de redescobrir as quatro sessões do Concílio Vaticano II, em vista da preparação para o Jubileu 2025.

Com a publicação, nessa segunda-feira, 09 de dezembro, das duas videoaulas referentes ao subsídio 34: “A Paz”, o Regional Sul 2 da CNBB encerrou o projeto “Cadernos do Concílio em videoaulas”. A iniciativa, lançada em novembro de 2023, visou traduzir o conteúdo dos 34 subsídios produzidos pelo Dicastério para a Evangelização, com o intuito de redescobrir as quatro sessões do Concílio Vaticano II, em vista da preparação para o Jubileu 2025.

A série abordou os documentos mais significativos do Concílio: Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium e Gaudium et Spes, apresentando-os de forma didática e acessível, por meio de videoaulas ministradas por bispos, padres, religiosos (as) e leigos (as), de várias dioceses do Brasil. De forma dinâmica, cada subsídio foi apresentado em dois ou três vídeos, que aprofundam a reflexão e o entendimento sobre os textos conciliares.

Dom João Justino

O arcebispo de Goiânia (GO) e primeiro vice-presidente da CNBB, dom João Justino de Medeiros Silva, que também preside a comissão especial para o Jubileu 2025 no Brasil, avaliou o projeto como excelente. “Esse material vai possibilitar que nossas comunidades possam ter acesso a esse leque de temas que estão presentes nas quatro grandes constituições do Concílio Vaticano II”.

O arcebispo afirmou ainda ser muito importante que o material seja amplamente divulgado. “Oxalá, todos os catequistas do Brasil pudessem assistir a essas videoaulas, que são uma visão panorâmica com profundidade das quatro constituições conciliares. Também nos seminários, oxalá os seminaristas pudessem ter acesso a esse material. Que essa síntese, apresentada por professores, por religiosos, religiosas, agentes de pastoral, padres, bispos, enfim, por tantos que colaboraram na produção desses vídeos, seja uma experiência muito frutuosa para bem vivermos o Ano Jubilar de 2025”, disse dom Justino.

Foram 76 videoaulas, com interpretação em libras, de aproximadamente 12 minutos cada. Segundo dados analíticos do Youtube, a playlist teve um alcance de 41,6 mil visualizações durante o período e 438,8 horas assistidas. Além disso, o canal do Youtube alcançou 605 novos seguidores a partir dessa playlist.

Impacto e adesão

Ao longo do projeto, o material alcançou uma ampla adesão em diversas dioceses do Brasil, envolvendo paróquias, movimentos eclesiais, casas religiosas e lideranças leigas. O formato virtual e gratuito possibilita que o conteúdo chegue até comunidades mais distantes, reforçando o compromisso da Igreja em utilizar os meios digitais para evangelizar.

Dom Geremias

Dom Geremias Steinmetz, arcebispo de Londrina e presidente do Regional Sul 2, destacou o impacto positivo da iniciativa: “Este projeto foi uma forma de aproximar as pessoas dos ensinamentos do Concílio Vaticano II, que continuam sendo uma bússola para a Igreja no mundo de hoje. Ele nos prepara para viver o Jubileu de 2025 com mais profundidade e consciência de nossa missão como Igreja”.

Um exemplo sobre o uso das videoaulas é o testemunho enviado pelo padre Tiago Barbosa, da Diocese de Marília (SP). Ele contou que utilizou as videoaulas referentes à Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium nas aulas de liturgia para as pré-postulantes das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, assim como com os leigos da sua paróquia.

“As videoaulas da coleção Cadernos do Concílio nos ajudaram muito, tanto nas aulas quanto nos cursos pastorais. Com elas, conseguimos aproximar a letra do Concílio da realidade do nosso povo, e assim favorecer a prática e a espiritualidade”, afirmou padre Tiago.

Encerramento e continuidade

Para encerrar o projeto, dom Geremias gravou uma mensagem de agradecimento a todos que colaboraram com o projeto, na qual também sugeriu que o material continue sendo utilizado.

“Quero agradecer a todos os professores de todos os cantos do Brasil, bispos, padres, religiosos e religiosas, leigos e leigas, que generosamente participaram do projeto gravando essas videoaulas. Vocês prestaram um grande serviço à igreja, ajudando a resgatar a preciosidade dessas constituições publicadas há mais de 60 anos. E que ainda tem muito a nos dizer enquanto igreja e sociedade”, disse o arcebispo.



Vídeo

Embora o ciclo das videoaulas tenha sido concluído, o material permanece disponível no canal do Youtube do Regional Sul 2 da CNBB, servindo como uma fonte de estudos, aprofundamento e formação sobre o Concílio Vaticano II. A iniciativa é um marco, não apenas na preparação para o Jubileu 2025, mas também no fortalecimento da identidade cristã e no compromisso pastoral com a Igreja.

“Sugerimos que o conteúdo seja utilizado nos seminários e casas de formação, entre as secretárias paroquiais, os catequistas, as lideranças e todas as pessoas que desejam crescer na fé, conhecendo e se aprofundando na história e no magistério da nossa Santa Igreja. Desejo a todos que o Ano Jubilar de 2025 seja vivido e celebrado com fé e alegria e que sejamos revestidos de esperança para o nosso peregrinar neste mundo, aguardando com confiança o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo”, afirmou dom Geremias.

O Jubileu 2025

No ano 2025, a Igreja celebra o Ano Jubilar, chamado de Ano Santo, que marca os primeiros 25 anos do século XXI. O tema escolhido pelo Papa Francisco para esse Jubileu é: “Peregrinos da Esperança”.

“Devemos manter acesa a chama da esperança que nos foi dada e fazer todo o possível para que cada um recupere a força e a certeza de olhar para o futuro com espírito aberto, coração confiante e mente clarividente. O próximo Jubileu poderá favorecer imenso a recomposição dum clima de esperança e confiança, como sinal dum renovado renascimento do qual todos sentimos a urgência. Por isso escolhi o lema Peregrinos da Esperança”, assim o Papa Francisco justificou a escolha do tema numa carta, datada de 11 de fevereiro de 2022, ao presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, o arcebispo Rino Fisichella.

O Jubileu 2025 será oficialmente inaugurado no dia 24 de dezembro de 2024, com o rito da Abertura da Porta Santa da Basílica Papal de São Pedro pelo Santo Padre, que presidirá depois à celebração da Santa Missa na noite de Natal do Senhor, no interior da Basílica. Em todo o mundo, as dioceses se prepararam para fazer a abertura do Ano Jubilar no domingo seguinte, dia 29 de dezembro.

Para saber mais sobre o Jubileu 2025, leia a “Bula De Proclamação do Jubileu Ordinário

do Ano 2025 – A esperança não engana".