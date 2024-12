Ravasi recebe este sábado o Prêmio Nacional de Jornalismo Natal Ucsi

Em 14 de dezembro, o cardeal recebe o prêmio especial “Jornalistas e Sociedade, a profissão jornalística a serviço do homem”, da Conferência Episcopal do Triveneto, norte da Itália

“Uma vida dedicada à Bíblia, ao conhecimento, à comunicação da sabedoria bíblica e ao aprofundamento da relação entre fé e cultura. O Pátio dos Gentios que ele fundou incentiva o diálogo entre crentes e não crentes”. Essa é uma passagem da motivação para o Prêmio Nacional de Jornalismo Natal Ucsi que os bispos do Triveneto, norte da Itália, entregam este 14 de dezembro ao cardeal Gianfranco Ravasi durante a cerimônia marcada para a tarde deste sábado em Verona, no Palácio Barbieri.

A Grande Notícia é possível?

O prêmio é um dos momentos ligados às celebrações do 30º aniversário do Prêmio Nacional de Jornalismo “Natale Ucsi”, dedicado ao bom jornalismo que faz notícia. Nesse contexto, destaca-se a lectio magistralis do cardeal Ravasi às 18h30 de sexta-feira, 13 de dezembro, na Sala dos Bispos dos Bispos no episcopado veronês intitulada “A Grande Notícia ainda é possível? O anúncio do Evangelho na sociedade da comunicação”, com a introdução de dom Domenico Pompili, presidente da Comissão Episcopal para a Cultura e as Comunicações Sociais da Conferência Episcopal Italiana.

Jornalismo e solidariedade

O Prêmio Nacional de Jornalismo Natal Ucsi, criado às margens do rio Ádige em 1994, em Verona, é hoje em dia um prêmio nacional patrocinado pela Ordem Nacional dos Jornalistas, pela Ordem dos Jornalistas do Vêneto e pela Ucsi nacional “Jornalistas e Sociedade - A profissão jornalística a serviço da humanidade” é um prêmio concedido todos os anos àqueles que conseguiram realizar objetivos de apoio social, comunicar os valores de solidariedade e caridade e apoiar o trabalho voluntário.