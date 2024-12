Alemanha: Campanha 2025 dos Cantores da Estrela pelos direitos das crianças

“'Levantai a voz! Cantores da Estrela pelos Direitos das Crianças' é o lema da próxima campanha: os Cantores levarão essa mensagem às pessoas que visitarem em toda a Alemanha”, explica o padre Dirk Bingener, diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias e da Infância Missionária Alemã, ilustrando o significado do tema da próxima campanha. Desde seu início, em 1959, a campanha da Epifania se transformou na maior campanha de solidariedade do mundo feita por crianças para crianças

Vatican News

Ouça e compartilhe

A campanha dos “Cantores da Estrela” deste ano da Pontifícia Obra da Infância Missionária Alemã (Aktion Dreikönigssingen) tem como tema os direitos das crianças e visa enfatizar que todos os seres humanos são filhos amados de Deus e têm direito a uma vida digna. A campanha incentiva crianças e jovens a se envolverem com seus coetâneos de todos os continentes para assegurar que seus direitos sejam reconhecidos, garantidos e protegidos.

Leia também 27/12/2022 “Cantores da Estrela”, uma tradição com origens muito antigas As crianças que participam têm a idade de 6 a 14 anos; elas não só se vestem como Reis Magos, mas cantam hinos de Natal e levam a bênção às casas: “Christus Mansionem Benedicat” - ...

Em 1989, as Nações Unidas adotaram a Convenção sobre os Direitos da Infância. No entanto, milhões de crianças ainda estão em situação difícil: 250 milhões de meninos e principalmente meninas não vão à escola. 160 milhões de meninos e meninas são forçados a trabalhar, e cerca de metade deles trabalha em condições de exploração. Uma em cada quatro crianças no mundo está desnutrida. Mais de 43 milhões de crianças e adolescentes são refugiados e deslocados que estão fugindo de suas casas.

Portanto, os direitos das crianças devem continuar a ser apoiados e seu exercício deve ser mais promovido. Porque “todo ser humano tem o direito de viver com dignidade e de se desenvolver plenamente, e nenhum país pode negar esse direito fundamental” (Papa Francisco em sua encíclica “Fratelli tutti”, 107).

Aumentar conscientização sobre os direitos das crianças

“'Levantai a voz! Cantores da Estrela pelos Direitos das Crianças' é o lema da próxima campanha: os Cantores levarão essa mensagem às pessoas que visitarem em toda a Alemanha”, explicou o padre Dirk Bingener, diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias e da Infância Missionária Alemã, ilustrando o significado do tema da próxima campanha. “Precisamos aumentar constantemente a conscientização sobre os direitos das crianças. Todos os dias, cerca de 1.100 projetos apoiados por nossas Obras em todo o mundo contribuem para a promoção e proteção dos direitos das crianças”, disse Bingener.

Vestindo as roupas dos Reis Magos, com a estrela cometa e suas canções, os “Cantores da Estrela” batem às portas das casas alemãs todos os anos nos dias que antecedem a Epifania. As crianças das paróquias católicas da Alemanha, membros da Infância Missionária, vão de casa em casa abençoando as famílias e coletando doações para seus coetâneos que estão sofrendo.

Cantores participarão da Missa de Ano Novo com o Papa

Leia também 05/01/2023 Campanha 2023 dos Cantores da Estrela em prol das crianças da Indonésia Desde a sua criação em 1959, a campanha da Epifania cresceu e se tornou a maior campanha de caridade do mundo por crianças para crianças. Projetos para crianças na África, América ...

Desde seu início, em 1959, a campanha da Epifania se transformou na maior campanha de solidariedade do mundo feita por crianças para crianças. São apoiados projetos para crianças na África, América Latina, Ásia, Oceania e Leste da Europa. A Pontifícia Obra da Santa Infância usa os fundos para apoiar projetos em todo o mundo nas áreas de educação, saúde, assistência pastoral, nutrição e integração social.

Uma delegação dos Cantores da Estrela da Diocese de Freiburg participará da celebração com o Papa Francisco na Basílica de São Pedro na quarta-feira, 1º de janeiro, na Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Outros 21 Cantores provenientes da Áustria, Suíça, Itália, Eslováquia e Romênia participarão da Missa de Ano Novo com o Papa.

(com Fides)