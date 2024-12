Brasília: Rádio Nova Aliança apresenta programação para 2025

Em preparação para o Jubileu da Esperança, emissora da Arquidiocese de Brasília apresenta uma nova programação para os ouvintes.

Izabel Fidelis - Brasília

No primeiro dia do Advento (1º/12), a Arquidiocese de Brasília apresentou para toda comunidade católica do Distrito Federal a nova programação da Rádio Nova Aliança, emissora oficial da igreja de Brasília. Há mais de 30 anos no ar, a Rádio Nova Aliança preparou uma programação especial em preparação para o Jubileu da Esperança, que terá início em 24 de dezembro e será vivenciado em todo o decorrer de 2025.

Uma celebração eucarística foi presidida na Catedral Metropolitana pelo arcebispo de Brasília, o cardeal Dom Paulo Cezar Costa, que contou ainda com a presença do bispo auxiliar e secretário geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Ricardo Hoepers, e membros do clero da capital.

"Estamos muito contentes, porque após um período de três meses de pesquisa de escuta do povo de Deus sobre a rádio, hoje estamos lançando uma nova programação. A rádio faz um trabalho belíssimo em todo o DF, alcançando inúmeros lares. E como hoje iniciamos um novo ano nada melhor que começar cheio de esperança e alegria. A rádio a partir de hoje estará mais presente nas paróquias", discursou o diretor geral da rádio, padre André Lima.

Dom Ricardo também se pronunciou sobre o início da nova programação. "Estamos iniciando um novo tempo da Rádio Nova Aliança, esse instrumento de comunicação da igreja de Brasília mas também para todo o Brasil. Neste tempo de Advento devemos anunciar Jesus. E a Rádio Nova Aliança será esse instrumento privilegiado de anúncio da esperança", afirmou o bispo auxiliar de Brasília.

Sobre o potencial que uma rádio tem em uma diocese, o cardeal Dom Paulo Cezar falou sobre a importância deste meio de comunicação.

Ainda neste mês a Rádio Nova Aliança transmitirá ao vivo em sua programação as primeiras atividades do Jubileu da Esperança no DF. Um tríduo de preparação já está programado entre os dias 29 e 31 deste mês, com atividades na Catedral Metropolitana. Além disso, a rádio apresenta todos os sábados o programa Jubileu da Esperança, apresentado pela jornalista Izabel Fidelis, com todas as informações sobre o ano jubilar.