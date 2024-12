Bispos do Sri Lanka para o Natal: viver com simplicidade e cuidar dos pobres

O apelo dos bispos: “Um chamado para renovar o respeito pela dignidade da vida”. Natal marcado pela solidariedade com as famílias afetadas pelas enchentes: em Wewala, na paróquia de São Francisco Xavier, o presépio foi construído junto com as crianças que vivem em situação difícil: “Aqui elas têm a chance de conhecer o amor de Jesus”

O nascimento de Jesus na manjedoura, em uma situação de grande pobreza e simplicidade, “nos convida a viver uma vida de simplicidade e a estar sempre atentos aos pobres”. Essa é a mensagem que os bispos do Sri Lanka dirigiram a seus fiéis por ocasião do Natal. No texto - assinado pelo presidente da Conferência Episcopal (CBSL), Harold Anthony Perera, e pelo secretário J.D. Anthony Jayakody - os bispos escrevem que a questão da pobreza só pode ser aliviada com a criação de estruturas econômicas justas, com um “compromisso sincero por parte de todos”. “O nascimento de Jesus”, acrescentam, “é também um chamado para renovar o respeito pela dignidade da vida. Essa é a única maneira de estabelecer uma base sólida para uma paz duradoura”. Nesse sentido, eles denunciam “o nível perturbador de desrespeito pela preciosa vida humana no mundo - especialmente em Gaza e na Ucrânia”. “Que o recém-nascido Menino Jesus”, concluem os bispos do Sri Lanka, “inspire a resolução desses conflitos, trazendo paz e estabilidade a essas áreas. Que o esplendor de Cristo ilumine nossas vidas, proporcionando conforto e confiança para os tempos que virão.”

Sinal concreto

Um sinal concreto desse espírito foi a iniciativa promovida pela paróquia de São Francisco Xavier em Wewala, na arquidiocese de Colombo: uma celebração especial de Natal foi organizada em cooperação com a pastoral juvenil diocesana para 20 crianças órfãs ou em situação de grave dificuldade. Cada criança recebeu um lanche, uma mochila e outros objetos, e foram realizadas atividades para destacar seus talentos. Juntas, elas projetaram e construíram um presépio para representar o nascimento de Jesus. “Aqui as crianças têm a oportunidade de aprender, dançar, cantar e conhecer o amor de Jesus por ocasião do 'Encontro de Amor' que oferecemos todos os sábados nas dependências da igreja”, afirmou para a agência Asia News irmã Marian Fernando, religiosa do Bom Pastor que lidera o grupo.

Famílias afetadas pelas enchentes

Também os membros do Movimento Carismático ajudaram a compartilhar o amor do Natal com as famílias afetadas pelas recentes enchentes. Sanjeewa Wijesinghe disse à AsiaNews: “Distribuímos um saco de sementes no valor de 5.000 rúpias para 150 famílias de agricultores afetadas pelas enchentes na área de Omanthai, no distrito de Vavuniya, no norte do país, que foi uma das mais atingidas nas últimas semanas pelas enchentes que causaram graves danos ao Sri Lanka. Não se trata de um subsídio, mas um direito deles. Jesus disse que se você tem dois casacos, um não é seu, mas pertence a outra pessoa. Ficar com ele é roubar o direito de outra pessoa. Tentamos testemunhar isso. Acho que todos podem entender o verdadeiro significado do Natal e celebrá-lo de forma autêntica”, concluiu Sanjeewa, “aprendendo desde cedo a receber e compartilhar”.

(Asia News/Melani Manel Perera)