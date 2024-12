Nasce a primeira revista digital do Vicariato Apostólico da Arábia

“Evangelizar, falar de Jesus e difundir o seu Evangelho, promover as Pontifícias Obras Missionárias e relatar as atividades da Missio-Avona estão entre os objetivos desta revista”.

Por ocasião do terceiro aniversário da dedicação da Catedral de Nossa Senhora da Arábia, foi publicada em 10 de dezembro a Missio-Avona, a primeira revista digital do Vicariato Apostólico da Arábia do Norte.

“Lendo os sinais dos tempos e conhecendo a vasta jurisdição do Vicariato Apostólico da Arábia do Norte, pensamos em chegar a muitos com o uso dos meios de comunicação e, com o apoio do vigário apostólico, dom Aldo Berardi, O.S.T. , lançamos o primeiro número”, informa à Agência Fides pe. Marcus Fernandes OFM.Cap, Delegado da Missio-Avona.

“Evangelizar, falar de Jesus e difundir o seu Evangelho, promover as Pontifícias Obras Missionárias e relatar as atividades da Missio-Avona estão entre os objetivos desta revista”, explica o missionário.

Para este primeiro número de Natal, nos inspiramos no tema 'Silent Night-Holy Night', canção escrita pelo sacerdote austríaco Joseph Mohr em 1816 e cantada na Áustria na véspera de Natal de 1818, após o fim das Guerras Napoleônicas, quando Pe. José e os seus concidadãos viveram a noite silenciosa. Hoje este tema convida os leitores e o mundo que sofre a dor da guerra a viver a mesma noite silenciosa, a noite santa, para viver sem medo e em paz.”

A inaugurar este primeiro número, a mensagem enviada pelo arcebispo Emilio Nappa, presidente das Pontifícias Obras Missionárias, que se disse “particularmente satisfeito por saber que a Missio-AVONA, recentemente instituída como Delegação das Pontifícias Obras Missionárias (POM) no Vicariato Apostólico da Arábia do Norte, tenha assumido o projeto de publicar uma revista digital trimestral com o objetivo de oferecer aos seus leitores uma formação sobre a fé, especialmente no contexto da missão e evangelização. Tenho confiança que os artigos desta revista irão contribuir para inspirar a oração e a caridade pelas missões, para que o Evangelho chegue aos confins da terra” conclui o arcebispo Nappa.

“Em um mundo em que as informações estão ao alcance da mão, esta publicação distingue-se como um farol de criatividade, conhecimento e inovação. Por meio desta plataforma é possível inspirar, educar e conectar as pessoas de forma que transcendam o ordinário” escreveu por sua vez o presidente da Missio-Avona, o bispo Aldo Berardi.