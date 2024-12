Bispos do México fazem apelo a uma trégua pela paz e contra a violência armada

Católicos carregam imagens da Virgem de Guadalupe de joelhos para participar das comemorações da padroeira da América Latina, na Cidade do México (Foto de Yuri CORTEZ / AFP) (AFP or licensors)

Por ocasião da festa de Nossa Senhora de Guadalupe nesta quinta-feira, 12 de dezembro, e em preparação do Natal, a Conferência Episcopal divulga nota exortando o fim da violência armada, através de um pedido de "trégua nacional de paz".

L'Osservatore Romano

Uma “trégua nacional de paz” por ocasião da festa de Nossa Senhora de Guadalupe e do Natal: é esse o apelo da Conferência Episcopal Mexicana feita em nota ao aderir àquele da Arquidiocese do México feito diretamente às gangues criminosas do país. Os bispos exortam “o fim da violência armada” que “deixou cicatrizes dolorosas nas famílias e polarização entre os atores sociais”. A proposta “nos convida a refletir e agir em favor da reconciliação, do respeito e da dignidade humana”.

Nesta quinta-feira, 12 de dezembro, festa de preceito no México, milhões de pessoas se reunirão para celebrar a Bem-aventurada Virgem Maria de Guadalupe, Rainha da Paz, “cuja mensagem de amor e misericórdia continua sendo fonte de esperança e reconciliação”, escrevem os bispos, que esperam que essa data, símbolo da unidade nacional, “inspire todos a calar as armas e a abrir caminho para a paz”. Daí o convite aos diversos setores da sociedade, dos políticos aos religiosos, para que se unam à causa:

“Que esses dias de fé e devoção sirvam para mostrar que a paz não é apenas possível, mas necessária. Se dermos esse pequeno passo, fortaleceremos o caminho promovido pelo Diálogo Nacional que busca construir uma paz duradoura para todos os mexicanos.”

No tempo do Advento e em preparação para a celebração do nascimento de Cristo, o episcopado renova o compromisso de trabalhar por uma sociedade reconciliada “onde as famílias possam se sentar juntas à mesa de Natal sem a sombra do luto causado pela violência”. O pensamento se volta para aqueles que mais sofrem: famílias em busca de entes queridos desaparecidos, vítimas de violência, migrantes e pessoas em situações vulneráveis. Pede-se que a Virgem de Guadalupe e o Menino Jesus intercedam para lhes trazer “esperança e conforto”. Todos os católicos são convidados a participar da Oração pela Paz, promovida nas igrejas nos últimos meses: “que o nascimento de Deus entre nós, manifestado no Menino de Belém, seja um verdadeiro presente de paz e esperança para o México”.