Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Eu quisera"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “só Ele recolherá o trigo no celeiro…”

Eu diria que João se esforçava muito, mas muito mesmo, para não demonstrar que tinha intimidade com Jesus. Mas todos nós sabemos que desta intimidade brotou a rama entre nós, nasceu esse Jesus entre nós. É dessa intimidade de João, de falar, de pregar, de testemunhar com tanto afinco, com tanta verdade que a humanidade enfim, conheceu Jesus, o nosso Messias. É João quem dizia: “eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo”. Ele virá com a pá na mão, vai limpar… só Ele recolherá o trigo no celeiro, mas a palhar queimará no fogo que não se apaga…

A CANÇÃO "EU QUISERA" / Autor: Francisca Butler

