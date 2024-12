Antonio Cardoso

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "O Povo de Deus foi assim"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Bendito é o fruto do teu ventre…”

Vatican News E Maria deixou-se semear por Deus, no seu ventre, no seu coração, aquilo que a humanidade inteira necessitava: ansiosamente esperava, o Messias. É deste ramo que, gritamos também hoje, como Isabel, 'Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre"… A CANÇÃO "O POVO DE DEUS FOI ASSIM" / Autores: José Tomaz Filho e Frei Fabretti