Maria Santissima Mãe de Deus - Lippi

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Se és a minha Mãe"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “‘Alegra-te cheia de graça…”

Vatican News Naquele tempo, no sexto mês, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem, Maria. O Anjo entrou onde ela estava e disse: ‘Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo’. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar: qual seria o significado da saudação? O Anjo então lhe disse: ‘não tenha medo porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus… A CANÇÃO “SE ÉS A MINHA MÃE” / Autor: Padre Zezinho, SCJ Ouça e compartilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui