Construir sobre a rocha - praia

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Construir sobre a rocha"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Maria conservava em seu coração todas essas coisas…”

Vatican News Hoje celebramos no mundo inteiro a Festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Dos pais, das mães e dos filhos que se amam, e por isso mesmo juntos conseguem enfrentar todos os desafios. Assim, de modo especial, como Nossa Senhora que em algum momento também não pode, de imediato, compreender a missão daquele menino conversando com os doutores da Lei. 'Por que me procuravas? Por que me procuras oh mãe? Não sabeis que devo estar na casa do meu Pai", ou seja, naquele Templo? Porém, seus pais não compreenderam essas palavras. Mas Ele era muito obediente, então desceu para Nazaré. Maria conservava em seu coração todas essas coisas… A CANÇÃO E A PRECE PARA 29 DE DEZEMBRO / "CONSTRUIR SOBRE A ROCHA" / Autor: Frei Luiz Turra