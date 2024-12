Aleppo, Jallouf: este ano, no presépio, não há guerra, mas esperança jubilar

O vice-pároco franciscano relata as celebrações da comunidade católica latina na cidade síria: apesar de uma situação completamente nova e inesperada, o Natal foi celebrado de forma ainda mais sincera do que no passado.

Roberto Cetera – Vatican News

“Pudemos colocar as decorações e as luzes e fazer uma grande árvore de Natal, junto com o presépio, sem nenhum medo”. Padre George Paolo Jallouf, franciscano, vice-pároco da comunidade católica latina em Aleppo, enfatiza como esses gestos, tão considerados naturais em outros lugares, têm sido um sinal importante de serenidade redescoberta para toda a população e não apenas para os cristãos. “Como precaução”, continua o padre Jallouf, ”decidimos antecipar a missa da véspera de Natal para as 18 horas, a fim de permitir que os fiéis voltassem para suas casas mais cedo, às 20 horas. A missa estava muito cheia, também porque outras igrejas preferiram celebrar, por motivos de segurança, somente na manhã do dia 25. Particularmente alegre foi a participação das crianças mais novas vestidas como anjos ao lado do presépio”.

Um Natal marcado pelo Jubileu

Na manhã de 25 de dezembro, a missa solene foi presidida por dom Hanna Jallouf, Vigário Apostólico de Aleppo, animada por um coral de crianças que representam hoje, com sua simplicidade e pureza de coração, a esperança mais importante para um futuro finalmente pacífico na Síria. Os sírios devem aprender a viver o presente como essas crianças o estão vivendo”, continuou o padre George Paolo, ‘que já arquivaram o sofrimento do passado e estão projetados no futuro para reconstruir’. Os sinos que anunciavam o nascimento de Jesus finalmente ressoaram da igreja por toda a cidade. No final da missa, acompanhada pelos trompetes dos escoteiros, a imagem do Menino Jesus foi levada em procissão e depois colocada na manjedoura pelo pároco. “Este ano, pela primeira vez”, continuou o jovem franciscano, “no presépio não havia sinais que lembrassem o sofrimento da Síria, como prédios destruídos e queimados, mas o início do Jubileu através do modelo da Basílica de São Pedro para indicar que este Ano Santo é especialmente dedicado à esperança. Ou seja, queríamos sair de muitos anos de dor, medos, feridas e indicar que agora também queremos cultivar a esperança. E Deus sabe com quanta esperança devemos nos nutrir. Para todos nós, será difícil no próximo ano ir a Roma para o Jubileu, por isso queríamos trazer Roma até nós, até nosso berço. E nosso coral cantou a versão em árabe do hino do Jubileu”.

Reconciliação no sinal de esperança

No presépio de Aleppo, além das imagens tradicionais, há também aquelas, feitas por artistas locais após a libertação da cidade, dos fiéis envolvidos nas muitas atividades religiosas e assistenciais realizadas na paróquia. Um presépio que foi feito em conjunto com cristãos das Igrejas Ortodoxa e Oriental e vários jovens de fé muçulmana que ficaram muito tocados por essa experiência comum. Uma experiência que, há apenas algumas semanas, era inimaginável. “O nascimento de Jesus”, conclui o padre George Paolo Jallouf, “este ano coincidiu com nosso renascimento. Chega de guerra, chega de violência na Síria”.