Advento de caridade dos católicos de Bangladesh

“Os fiéis do Bangladesh preparam-se para acolher o Menino Jesus por meio de gestos de compaixão e caridade".

Maria Gomes, 65 anos, viúva, uma das contempladas da “Conferência do Santo Rosário da Sociedade de São Vicente de Paulo”, que atua na paróquia de Tejgaon, em Daca, afirma: "Recebi um presente da comunidade católica. Estou muito agradecida. Vou compartilhá-lo com os meus netos neste Natal". Maria perdeu o marido e um filho e, agora, vive com as noras e os netos em uma favela de Daca. No pacote, que recebeu de presente, encontrou uma quantia de dinheiro, um bolo e um kg de arroz.

Outro contemplado, Raphael Biswas, que também mora em uma favela da antiga Daca, expressou sua gratidão, dizendo: “Sou um paciente diabético e não posso fazer trabalhos pesados, ​​devido às minhas condições físicas. Agradeço aos católicos de Tejgaon pelo generoso presente de Natal. Deus Todo-Poderoso os abençoe".

Muitos outros necessitados também receberam ajudas caritativas durante o tempo de Advento. A Sociedade de São Vicente de Paulo, que ajudou numerosas famílias indigentes, arrecada fundos entre os católicos da capital bengalesa para distribuir entre os pobres. Antes do Advento, a Sociedade promoveu uma campanha de solidariedade e muitos católicos participaram com muita generosidade. Este compromisso demonstra o espírito de generosidade e compaixão dos fiéis da comunidade católica de Daca, que, ao se preparar para celebrar o nascimento de Cristo, proporciona esperança e alegria às famílias marginalizadas.

“Os fiéis do Bangladesh preparam-se para acolher o Menino Jesus por meio de gestos de compaixão e caridade. Como parte desta preparação, estamos recolhendo roupas e contribuições monetárias para ajudar os mais pobres, que são muitos”: afirma Bruno Dias, presidente da Conferência do Santo Rosário da Sociedade de São Vicente de Paulo, que recorda: “As dificuldades financeiras não atrapalham as iniciativas, porque as superamos graças à Providência divina, através das pessoas e organizações de caridade, que nos ajudam. Nosso compromisso nesta missão de misericórdia e solidariedade nos proporciona muita paz e alegria, consequentes da nossa doação”.

Por sua vez, Elizabeth Rozario, uma das voluntárias da Conferência, acrescenta: “Tudo isso é expressão de um significado mais profundo no tempo de Advento. Jesus Cristo vem para toda a humanidade. Estamos prontos para recebê-lo. Durante o Advento, a partilha dos nossos recursos aos necessitados é fonte de felicidade”. Elizabeth é uma das que doaram roupas de inverno para cristãos indigentes, que não têm roupas de inverno adequadas.

A missão da Sociedade de São Vicente de Paulo é acompanhar a vida espiritual dos seus membros, dando testemunho da sua fé em Cristo, compartilhando o amor fraterno com os que sofrem ou vivem na pobreza. A organização ajuda as pessoas de todas as crenças, etnias e proveniências.

Padre Joyanto Sylvester Gomes, pároco de Tejgaon, bendiz as iniciativas da Sociedade de São Vicente de Paulo, que também doou cerca de 100 euros à paróquia, para ajudar os mais necessitados: “Na minha paróquia, os fiéis participam ativamente das iniciativas de caridade. Trata-se de uma coisa muito positiva e espero que possa continuar no futuro. Os voluntários da Sociedade de São Vicente de Paulo fazem um trabalho importante, ajudam os mais pobres da paróquia e cuidam deles. Agradeço a todos em nome da comunidade paroquial”.

Além da caridade concreta, não falta a preparação espiritual entre os católicos do Bangladesh. Por isso, os fiéis se aproximam do sacramento da Confissão, o que demonstram as longas filas diante dos confessionários. A este respeito, Tanmoy Cruze, um paroquiano de 35 anos, de Daca afirma: “Para a minha vida espiritual, acho essencial confessar-me antes do Natal”.

